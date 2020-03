Naruto Slugfest : un MMO RPG qui sortira le 29 avril sur iOS / Android

Il y a 3 heures (Màj il y a 49 min)

Alban Martin

3

Naruto: Slugfest vient de débarquer la rubrique "précommande" sur l'App Store et le Play Store. Il s'agit d'un nouveau MMORPG à venir sur nos mobiles qui se base évidemment sur le riche univers de Naruto, le tout supervisé par le comité du détenteur de la licence.



Découvrez ci-dessous le trailer de Naruto: Slugfest :

Naruto: Slugfest : un nouveau jeu mobile à venir

Développé par Mars Games, Naruto: Slugfest s'annonce comme le tout premier MMO Naruto mobile en 3D. Le jeu dont la sortie est prévue pour le printemps 2020 devrait ravir fans de Naruto.

Après 15 années passées à la télévision, il est temps de passer de l'autre côté de l'écran en explorant le vaste monde de Konoha. De quoi satisfaire tout bon Shinobi qui pourra ainsi marcher sur l'eau, les murs et autres arbres. Seul ou en mode collaboratif, le nouveau Naruto propose de nombreuses missions (Mission Histoire, aux Missions par Équipes, aux Missions Chûnin, aux Parchemins Ninja, aux Missions de la Tour) ainsi que des guerres de guildes qu'on pourra gagner en créant des alliances. Aux quatre coins du jeu, on retrouvera les personnages emblématiques de la série qu'on pourra recruter, ou pas.



Côté réalisation, l'anime japonais est respecté avec des graphismes de grande qualité et surtout un monde évolutif qui s'adapte selon les alternances de jour et de nuit avec un éclairage dynamique, des ombres et une saturation des couleurs. Outre l'aspect visuel, les changements de climat auront également un impact sur l'expérience de jeu !

Enfin, sachez que, comme pour les ninjas, tout est question d’équilibre. Naruto: Slugfest propose ainsi aux joueurs de choisir parmi quatre personnages originaux et de maîtriser leurs différentes classes et capacités pour vaincre leurs ennemis. Il sera possible de s'allier avec le système de Partenaires et de Mercenaires et faire appel à leurs compétences pour inverser la tendance lors des combats. Des joutes dynamiques qu'on a hâte de vérifier écran en main !

Sachez que les pré-inscriptions à Naruto: Slugfest sont déjà ouvertes sur le Play Store et l'App Store. Par contre, prévoyez 3 Go d'espace disque !



Télécharger le jeu Naruto: Slugfest