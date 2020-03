Apple TV+ : Voici la bande annonce de la série Home Before Dark

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

On commence à aimer le rythme des ajouts de contenus sur Apple TV+, on voit que la firme californienne a accéléré les productions originales puisque les ajouts sont nombreux et toujours d'une grande qualité. Cette fois, Apple nous présente la série "Home Before Dark" qui met en avant une enquêtrice de 9 ans qui déterre une vieille affaire policière.

Disponible dès le 3 avril

Home Before Dark s'annonce comme une série passionnante remplie de rebondissements qui vous captiveront. La particularité de cette histoire ? Tout comme Little America, il s'agit d'une histoire inspirée de faits réels, ce qui a le don de donner une crédibilité supplémentaire à la série.

Voici la synopsis de la série : "Une jeune fille de Brooklyn déménage dans un village près d'un lac d'où son père est originaire. Là-bas, elle va déterrer une vieille affaire de meurtre, à la recherche de la vérité... Inspiré d'une histoire vraie."

La série a un casting particulièrement intéressant. Il n'y a pas de "grande star" cette fois, mais des acteurs convaincants ayant pour la plupart une solide carrière derrière eux. On retrouve Jim Sturgess (aperçu dans Cloud Atlas et Geostorm), en actrice on a Abby Miller (qui a joué dans Aquarius et The Sinner), il y a aussi Louis Herthum (qui a été dans le casting de What/If, Chicago Med et Westworld)...

On remarquera que Apple choisit fréquemment des acteurs issus des séries Netflix et HBO. Peut-être une coïncidence...

La série sera déconseillée aux moins de 12 ans et elle sera mise en ligne au rythme d'un épisode par semaine (avec les trois premiers épisodes mis d'un coup). Disponibilité à partir du 3 avril 2020, on a hâte !