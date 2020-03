Oppo Watch : la montre sortira le 24 mars à 215$

Il y a 1 heure

Alban Martin

1

Vous le savez, Oppo doit commercialiser une Apple Watch sous WearOS. Alors que le constructeur a présenté ses derniers smartphones Find X2 Pro, la montre n'a eu le droit qu'à un petit laïus et une vidéo.

Oppo retarde le combat contre l'Apple Watch

Malgré un fort teasing, Oppo a décalé le lancement de sa montre, arguant qu'elle méritait sa propre conférence. Mais voici quelques détails supplémentaires.



Comme Xiaomi, Oppo ne veut pas innover mais cherche à copier le meilleur sur le marché, à savoir l'Apple Watch. Même design et mêmes fonctionnalités pour la Oppo Watch qui tournera sous wearOS.



Comme attendu, la montre opte pour un design rectangulaire à angles arrondis, mais ne propose pas de couronne digitale. En lieu et place, on trouve deux boutons pour la navigation.



Par contre, la Oppo Watch intègre un ECG (électrocardiogramme), un traqueur de sommeil, une eSIM et sera étanche. De plus, la tocante sera vendue en deux tailles, 41 et 46mm (Apple propose 40 et 44mm).

Pour se démarquer, Oppo annonce une charge rapide de 50% en 17 minutes et une autonomie de 40 heures en usage normal. Question prix, on parle de 215 à 300$ selon le modèle, pour une sortie en Chine le 24 mars.



Reste à connaitre les marchés prévus pour la suite, ainsi qu'un tarif en euros.