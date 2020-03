Les analystes suggèrent un report du lancement de la PS5 et de la Xbox Series X

Corentin Ruffin

L'année 2020 est très attendue par les gamers, principalement car elle accueillera le lancement de la nouvelle génération de consoles de salon : la PlayStation 5 et la Xbox Series X.



Seulement, depuis les différentes annonces, le coronavirus a pointé le bout de son nez, et tel un catalyseur, il est venu jouer les trouble-fête dans le milieu du high-tech.



Annulation de salons, problèmes de production, reports de commercialisations... Une épidémie qui force les différents pays à prendre des mesures inhabituelles et exceptionnelles pour lutter contre la propagation.



La mauvaise nouvelle, c'est que les deux consoles pourraient retarder le lancement des deux consoles.

La PS5 et la Xbox Series X nouvelles victimes du coronavirus ?

Si les jeux vidéo ne sont qu'une toute petite partie des victimes du coronavirus et du crash actuel économique dans le monde, il se pourrait que dans un futur proche, les conséquences soient encore plus problématiques, notamment pour Sony et Microsoft.



DFC Intelligence a récemment publié une déclaration concernant les consoles de nouvelle génération, s'attendant à un report de leur lancement pour les vacances d'hiver 2020.

Le coronavirus est susceptible d'avoir un impact majeur à court terme sur la livraison des deux systèmes. Il y a de fortes chances qu'un ou les deux systèmes ne se lancent pas 2020. Si les systèmes se lancent, l'offre sera probablement limitée et le prix initial pourrait être plus élevé que prévu.



