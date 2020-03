Apple TV Plus : Une émission sur le Covid-19 avec Oprah Winfrey

Il y a 39 min

Medhi Naitmazi

Réagir

Oprah Winfrey est à nouveau sur le devant de la scène du côté d’Apple.



La célèbre animatrice de talk show qui avait pris du recul sur un documentaire autour des agressions sexuelles revient avec une nouvelle série « santé » particulière. En effet, elle n’invite que des personnes touchées, de loin ou de près, par le coronavirus.

Oprah reprend du service chez Apple

Apple qui utilise ses plateformes pour diffuser des messages de prévention, offre gratuitement sa nouvelle émission sur Apple TV+. Même si vous n’êtes pas abonnés, vous pouvez regarder les deux premiers épisodes disponibles. Le premier concerne Idris Elba, l’acteur britannique qui a été infecté et qui l’avait annoncé le 16 mars dernier. Oprah le questionne pour comprendre comment cela est arrivé, les mesures prises par la suite et la gestion de la maladie.



Le deuxième épisode est axé sur la respiration et la spiritualité avec un coach que connaît Ophra depuis des années. Une manière de se détendre dans ces moments difficiles.



​​​Enfin, on notera que la star américaine s’est elle-même isolée pendant cette épisode de Coronavirus, en rappelant sa volonté d’aider les gens qui sont stressés, dépassés et perdus.



L’émission est à retrouver sur Apple TV+ gratuitement.