Apple TV+ : Découvrez la bande annonce de Defending Jacob avec Chris Evans

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Nous attendions depuis plusieurs semaines la bande-annonce de Defending Jacob, la nouvelle grosse production Apple TV+ avec l'acteur Chris Evans qui joue un assistant du procureur et un père déchiré à cause de son fils accusé de meurtre. Un scénario fantastique et passionnant qui sera (sans aucun doute) très addictif.



La bande-annonce est arrivée

Le 24 avril, Apple va mettre en ligne sa nouvelle série avec Chris Evans en vedette. L'histoire de cette production Apple s'annonce à l'avance explosive, puisque Evans (Andy Barber dans la série) incarnera un producteur adjoint dans une petite ville du Massachusetts. Si sa réputation est reconnue, son travail applaudi, tout va basculer le jour où son fils de 14 ans est accusé d'avoir assassiné un camarade de classe dans une forêt. Comme c'est une petite ville et qu'il est le seul procureur adjoint, il n'a pas d'autre choix que de prendre en charge l'affaire. Andy Barber va devoir choisir entre défendre la justice ou choisir l'amour qu'il a pour son enfant.



Au fil des épisodes, on voit l'affaire faire écho dans les médias locaux et dans d'autres États américains, ce qui ajoutera une pression supplémentaire au père de famille.

Defending Jacob n'est pas le genre d'histoire où on sait à l'avance ce qui va se passer, puisque les parents eux-mêmes se demandent si leur fils a vraiment tué son camarade, certains secrets vont semer le doute !

La 1re saison sortira avec 8 épisodes. Nous n'avons pas la précision sur le rythme de diffusion, mais on imagine qu'avec une production comme celle-ci ce sera plutôt 1 épisode par semaine. Le but étant d'attirer les abonnés sur le long terme, chose qu'Apple TV+ a bien besoin...

Dans le reste du casting de Defending Jacob on retrouve Michelle Dockery (l'une de nos actrices préférées à la rédaction d'iPhoneSoft), mais aussi Jaeden Martell et Betty Gabriel.

Aux manettes de la série, c'est le scénariste et producteur Mark Bomback à qui ont doit déjà des films et séries comme La Planète des Singes - Suprématie, Umbrella Academy, Divergnte 2, Legends...