Netflix : Plantage complet aux États-Unis !

Il y a 53 min

Julien Russo

En cette période de confinement, les serveurs de Netflix sont mis à très rude épreuve, ils doivent encaisser une forte concentration de trafic tout en conservant une qualité de service. Cet après-midi aux États-Unis les infrastructures ont complètement lâché pendant plusieurs. Une première, puisque Netflix est réputée pour sa stabilité et sa procédure anti plantage qui a pour but de déplacer le trafic vers d'autres serveurs en cas d'une potentielle saturation à venir.

Netflix en difficulté

Combien faut-il d'abonnés en même temps pour faire planter Netflix ? On ne saura probablement jamais le chiffre exact, mais apparemment le service de streaming le connait bien depuis aujourd'hui puisque le service a été temporairement indisponible pendant une bonne partie de l'après-midi, d'après de nombreux retours sur les réseaux sociaux. Plusieurs millions d'Américains avaient l'erreur "NSES-500" qui "indique généralement un problème de connectivité réseau qui empêche l'appareil d'atteindre Netflix".



Une panne très rare et exceptionnelle, Netflix a une procédure interne d'urgence en cas de plantage d'un serveur. Le géant du streaming se sert de 3 data centers d'Amazon Web Services (AWS) pour gérer son trafic, quand une infrastructure tombe en panne, Netflix engage une course contre la montre pour répartir tous ses abonnés impactés vers les deux autres data centers d'Amazon. Cela se fait en seulement 6 minutes chrono et l'abonné n'a aucune interruption. Pour s'assurer que cette procédure fonctionne, Netflix simule plusieurs tests par an.

Cependant, cette après-midi tout ne s'est pas passé comme prévu, perturbant le visionnage des dizaines de millions d'abonnés américains connectés au service.

Netflix l'a très vite su principalement sur Twitter où plusieurs milliers de tweets à la minute étaient postés. L'entreprise a reconnu qu'il y avait bien un problème et a tweeté : "Nous examinons actuellement cette situation et travaillons à trouver une solution".



Cette gigantesque panne aux États-Unis est essentiellement due au confinement. Comme en France, des millions d'Américains sont invités à rester chez eux. Sans surprise, la plupart craquent et passent de longues heures devant Netflix et les autres services de streaming pour s'occuper. Visiblement, cet après-midi la majorité n'était pas sur Disney+, HBO Now ou Amazon Prime Vidéo, mais bien sur Netflix, qui n'a pas supporté l'affluence des connexions.

Depuis le début de l'opération #Stayhome, Netflix a enregistré +47% de créations de comptes aux États-Unis.



