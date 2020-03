Rebel Cops : en précommande avec sortie le 23 avril sur iOS

Hier à 21:41 (Màj hier à 21:41)

Guillaume Gabriel

Réagir

Ces dernières années, les développeurs du studio HandyGames ont lancé plusieurs jeux sur mobile provenant de chez THQ Nordic, sous forme de créations premium. Parmi eux, on retrouve les deux opus This Is the Police et This Is the Police 2 qui ont connu un certain succès auprès des joueurs. Rebel Cops (v1.0, 753 Mo, iOS 13.0)



Et c'est pour cela que l'entreprise a fait le choix d'ajouter le spin-off de ces deux derniers, les joueurs le connaissant sous le nom de Rebel Cops (v1.0, 753 Mo, iOS 13.0). En développement depuis plusieurs mois, le jeu se dote d'une précommande et d'une date de sortie.



Votre but ? Mener une équipe de policiers pour démanteler un nouveau baron criminel, le tout dans une ville pauvre, très pauvre.

Rebel Cops sortira sur iOS le 23 avril

Rebel Cops est un spin-off de This Is the Police qui se concentre exclusivement sur les opérations tactiques en tour par tour de la série. Viktor Zuev, un baron du crime nouvellement arrivé, a déployé ses tentacules sur la ville de Ripton de manière brutale et implacable.

Au programme, plus de 15 heures de jeu tactique, dans un jeu au tour par tour ! Rebel Cops sortira sous la forme d'un jeu premium au prix de 7,99€.

Télécharger le jeu Rebel Cops