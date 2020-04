Rayman Mini : la saison 2 démarre sur Apple Arcade

Aux côtés de Legend of The Skyfish 2, Apple Arcade accueille également la mise à jour de Rayman Mini qui permet de lancer la saison 2 du titre d'Ubisoft. Un jeu excellent qu'on avait adoré à la sortie du service de jeux de la pomme en septembre 2019. Les joueurs peuvent donc relancer quelques parties sans plus tarder.

Rayman Mini 2.0 est arrivé

Ubisoft vient de nous annoncer que la première mise à jour post-lancement de Rayman Mini, jeu de plateforme palpitant développé exclusivement pour Apple Arcade, est désormais disponible.

La Saison 2 introduit de nouveaux défis hebdomadaires dans Rayman Mini au cours desquels les joueurs devront courir le plus loin possible tout en récoltant un maximum de Lums. De même, de nouveaux objectifs vont faire leur apparition, de quoi pimenter les parties et notamment pour les joueurs qui veulent augmenter leur niveau de « génialitude » et débloquer de nouveaux costumes.



Si vous aviez raté le lancement, Rayman Mini retrace les aventures de Rayman pendant un voyage légendaire au cours duquel il a été rétréci à la taille d’une fourmi ! Un prétexte pour découvrir 48 niveaux uniques et remplis de détails, de rencontres sympathiques et de terribles boss. Le travail sur le lever-design est de grande qualité et plaira aux petits, comme aux grands.



Le gameplay fait penser à Mario Run avec une sorte de runner amélioré que l'on pourra même piloter avec une manette.

Rayman Mini est disponible sur Apple Arcade et est jouable sur tous les appareils Apple : iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

