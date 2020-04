Les jeux multijoueur de Tuokio gratuits pour le confinement dont les Sumos

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Pour faire face au confinement et à l'ennui que ce dernier provoque, les développeurs et les studios n'en finissent plus de nous proposer des bons plans sur les jeux ou les applications.



Que ce soit des gratuités ou des remises temporaires, tout le monde peut trouver chaussure à son pied et ainsi faire passer le temps. Le studio Tuokio, bien connu pour proposer des jeux multijoueur en local, lance le "Family Game Day" et propose une sélection gratuite jusqu'au 14 avril prochain avec plusieurs jeux très sympas !

Les jeux de Tuokio gratuits

Volley Sumos (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.1.8, 95 Mo, iOS 9.0, Tuokio Inc.) passe de 1,09 € à gratuit.



Du beach volley sur table pour 1 ou 2 joueurs ! Prêt à smasher ? Paré à bloquer ?



Les + : Matches à 1 contre 1 ou contre l'ordinateur

Un super gameplay multijoueur local Télécharger le jeu gratuit Volley Sumos





Football Sumos (Jeu, Jeux de société / Sports, iPhone / iPad, v1.0.4, 80 Mo, iOS 9.0, Tuokio Inc.) passe de 1,09 € à gratuit.



Jeu de football américain multijoueurs vu de haut pour 1 à 4 joueurs ! Prêt à plaquer vos adversaires et à marquer des touchdowns?



Idéal pour jouer entre amis ou en famille, Football Sumos reprend la recette de Soccer Sumos à savoir des contrôles simples, des actions explosives et des fous rires. Ici, il faudra avoir quelques notions de foot US et encore...



Sa particularité réside en effet dans le gameplay. Vous devrez appuyer sur l'unique bouton pour faire avancer votre sumo et relâcher ce bouton vous permettra de définir la direction du sumo. Les boutons se trouvent dans les coins de l'écran, comme ça on ne se marche pas dessus !



On adore ! Télécharger le jeu gratuit Football Sumos





Blonde vs Brunette Racing (Jeu, Jeux de société / Course, iPhone / iPad, v1.6.2, 127 Mo, iOS 6.0, Tuokio Inc.) passe de 3,49 € à gratuit.



Blonde vs Brunette Racing est un jeu de course de voiture vue de haut avec un style cartoon entre des blondes et des brunes, juste pour le concept il faut le tester !



On peut même prendre des raccourcis !



Les + : Le jeu parfait pour affronter vos amis Télécharger le jeu gratuit Blonde vs Brunette Racing





Raiding Company (Jeu, , iPhone / iPad, v2.1.2, 98 Mo, iOS 6.0, Tuokio Inc.)



Raiding Company est un jeu de tir en vue du dessus dans lequel vous êtes un archéologue à la recherche de trésor et qui doit se défendre face aux assauts des momies.



Les + : Faites équipe pour repousser les attaques Télécharger le jeu gratuit Raiding Company





Soccer Sumos (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.1.10, 75 Mo, iOS 9.0, Tuokio Inc.) passe de 3,49 € à gratuit.



Un excellent jeu pour rire avec vos amis puisque vous pouvez jouer de 1 personne à 4 en décidant si le joueur est contrôlé par un ordinateur ou pas. Ce jeu est assez difficile à jouer malgré les règles que l'on connaît tous; celles du football. Vous devrez appuyer sur l'unique bouton pour faire avancer votre sumo et relâcher ce bouton vous permettra de définir la direction du sumo.



Les + : Malgré sa difficulté, ce jeu est un bon moyen de rire entre amis. On adore ! Télécharger le jeu gratuit Soccer Sumos