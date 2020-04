Disorder : le jeu est disponible en Amérique du Nord et du Sud

L'éditeur NetEase a réussi à se faire connaître dans le monde entier, notamment grâce à ses différents Battle Royale (Knives Out ou encore Rules of Survival) disponibles sur nos appareils mobiles.



Mais, en mars 2019, nous apprenions que ce dernier s'attaquait à un autre jeu qui pourrait bien être un futur carton, profitant alors de la GDC pour dévoiler le jeu Disorder (v1.2, 1,3 Go, iOS 8.0).



La belle nouvelle, c'est que le jeu vient de sortir sur l'App Store et le Play Store... La moins bonne, c'est que pour le moment, il n'est que disponible aux États-Unis et en Amérique du Sud.

Disorder disponible sur iOS et Android, mais...

Si vous n'avez jamais entendu parler de ce FPS en ligne, ce dernier prend place en 2030, en pleine guerre mondiale. Différentes factions se disputent constamment l'argent et un accès aux armes nucléaires, ce qui sème le chaos !



Les premiers retours sont unanimes : le jeu est bon, mais nécessite un peu plus de temps de prise en main que d'autres alternatives populaires. Il existe actuellement une vingtaine de personnages différents avec des capacités et des rôles différents sur le champ de bataille, avec des armes spécifiques et des arbres de compétences.



Plusieurs modes de jeu sont disponibles, dont ULF, Base Battle, Multi-Base Battle. Les développeurs mettront en place de nouveaux modes, temporaires ou non, au travers de mises à jour.



Avec le lancement du jeu, on assiste également au coup d'envoi de la Saison 0. Espérons qu'il débarque vite en Europe...

