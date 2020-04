Heal : le nouveau point & click est de sortie sur iOS / Android

Medhi Naitmazi

Après un excellent et déroutant Distraint en 2015 puis Distraint 2, le développeur Jesse Makkonen revient sur Steam mais aussi mobiles avec un nouveau jeu à découvrir sur l'App Store et le Play Store. Il s'agit de Heal qui vient deux ans après la suite de Distraint en version Deluxe. Il se pointe même avec quelques jours d’avance, et personne d’autre ne l’a vu !



Regardez le trailer vidéo :

Heal Pocket Edition est disponible sur iOS, Android et Steam

Dans ce nouveau jeu, on retrouve la délicieuse ambiance sombre de DISTRAINT avec, une nouvelle fois, des graphismes dessinés à la main pour un rendu très réussi. Sans surprise, le gameplay est en point & click, de quoi se concentrer sur les détails d'une histoire fascinante dont le scénario vous donnera du fil à retordre. Oui, le but est toujours de résoudre des énigmes de plus en plus corsées qui rappelleront des titres comme The Room. L’ensemble ne possède pourtant que très peu de dialogues, mais son ambiance atmosphérique unique y fait énormément. Vous y jouez un vieil homme qui doit à tout prix revoir une personne qui lui est chère.

Mon cher, je joue notre mélodie pour vous.

Elle vous est familière ?

Cela pourrait peut-être vous aider à vous souvenir.

... pour vous souvenir de nous.



Je veux vous revoir, ne serait-ce qu'une dernière fois.

Heal est bien parti pour bouleverser de nombreux joueuses et joueurs avec son ambiance si particulière « made in Finlande » (et traduite en français).



A vous de jouer sur iOS et Android, et n’hésitez pas à faire vos retours et à partager votre avis dans les commentaires pour ceux qui l’ont déjà testé.

