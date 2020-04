La France demande plus de souplesse à Apple pour le Bluetooth

Nous avons besoin qu’Apple modifie cet élément, faute de quoi l’application européenne telle qu’elle a été conçue, ne pourra pas fonctionner correctement. Ce que nous leur demandons, et j’ose espérer qu’ils y répondront favorablement, c’est de faire en sorte d’apporter les modifications techniques impératives pour que les États puissent mettre en place les applications sanitaires qui peuvent être utiles à la lutte contre le virus.

Le problème, c'est que l'Inria (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique) travaille actuellement sur l'application StopCovid, afin de pouvoir tracer les personnes à proximité d'éventuels contaminés. Dans le cas actuel, l'application devrait être au premier plan, et le smartphone continuellement en route (le Bluetooth se coupe une fois le téléphone en veille), ce qui pose des problèmes de batterie. Cedric O, secrétaire d'État au Numérique :

Il semblerait que la France, et même l'Europe, soit face à un mur : du moins, ce sont les développeurs qui doivent prendre en considération la faible ouverture d'esprit d'Apple et de son système iOS. Le problème concerne le Bluetooth qui, pour fonctionner au sein d'une app, demande à ce que cette dernière soit ouverte pour pouvoir fonctionner. Ainsi, les applications en fond ne peuvent faire tourner la technologie, ce qui pose des problèmes pour le développement d'une application de traçage.

