Prisme 7 : le jeu du Centre Pompidou sort sur iOS

Il y a 43 min (Màj il y a 43 min)

Guillaume Gabriel

Lorsque l'on parle du Centre Pompidou, nous avons l'image du célèbre musée en plein coeur de Paris qui abrite des oeuvres et des expositions, au service de l'art.



Pour certains, la création autour des jeux vidéo peut être comparée à cette discipline, que ce soit visuellement parlant, ou en racontant des histoires.



C'est donc tout naturellement que cet espace renfermant l'art a décidé de se lancer sur le marché : Prisme 7 c'est le nom du premier jeu développé par Game In Society et Bright en association avec le centre.

Prisme 7 : le jeu sortira le 24 avril

Naviguant entre couleur et lumière, le joueur explore un organisme qui se construit au fil des découvertes des caractéristiques plastiques et sensorielles des œuvres. Il progresse dans le jeu en interagissant avec Le Rhinocéros de Xavier Veilhan, New York City de Piet Mondrian, Big Electric Chair d’Andy Warhol, ou les célèbres « tuyaux » du bâtiment du Centre Pompidou conçu par le duo d’architectes Renzo Piano et Richard Rogers.

Ainsi, on parle d'un jeu de plateforme ludique et pédagogique qui sera disponible gratuitement sur mobile (IOS/Android) et ordinateur (PC/Mac) qui vous fera découvrir 40 oeuvres emblématiques du Centre !

