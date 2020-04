Fortnite pour Android est enfin téléchargeable sur le Play Store

Medhi Naitmazi

Epic Games a craqué et vient de régler son différend - en quelque sorte - avec Google et de mettre Fortnite en ligne sur le Google Play Store. Mais le studio semble assez énervé et ne l’a pas fait de bon coeur.

Fortnite change de stratégie et s’installe depuis le Play Store

Lorsque Fortnite a été lancé sur mobile en 2018, Epic Games a très largement contourné le Google Play Store et poussé les utilisateurs à télécharger le titre directement depuis leur site Web, un effort fait pour éviter les pertes de revenus substantielles que Google tire des achats intégrés de téléchargements du Play Store via une commission. À l'époque, la décision était compréhensible pour Epic, qui était assis sur le jeu gratuit le plus populaire de l'année avec des revenus par millions provenant justement des achats intégrés.



Après 18 mois de critique sévère de la plate-forme, Epic Games annonce que Fortnite est maintenant disponible en téléchargement sur le Google Play Store, bien qu'il soit toujours téléchargeable sur fortnite.com.

Mais que s’est-il passé chez Epic ?

Epic Games, le studio américain, explique que Google désavantage les logiciels téléchargeables en dehors de Google Play, grâce à des mesures techniques et commerciales telles que des fenêtres contextuelles de sécurité effrayantes et répétitives pour les logiciels téléchargés et mis à jour, des accords et des transactions restrictives avec les fabricants et les opérateurs, les relations publiques de Google caractérisant les sources de logiciels tiers comme des logiciels malveillants et les nouveaux efforts tels que Google Play Protect pour bloquer purement et simplement les logiciels obtenus en dehors de la boutique Google Play.



» Pour cette raison, nous avons lancé Fortnite pour Android sur le Google Play Store. »



Epic Games refusant de mettre Fortnite sur le Play Store était une menace très claire pour les bénéfices des applications de Google, bien que Google ait fait valoir que le téléchargement de logiciels Android en dehors du Play Store représentait une menace de sécurité claire pour les utilisateurs qui pouvaient, sans le savoir, télécharger des logiciels malveillants à partir de sites moins réputés.



Epic Games n'est manifestement pas satisfait des obstacles que Google a mis en place pour dissuader les utilisateurs de télécharger des logiciels sur le Web, ainsi que des avertissements répétés qu'Android délivre, que l'éditeur soit considéré comme fiable ou non.



Pour l'instant, il semble que Google ait obtenu le dessus, bien qu'Epic Games n’ait pas dit son dernier mot :

Nous espérons que Google révisera ses politiques et ses relations commerciales dans un proche avenir, afin que tous les développeurs soient libres d'atteindre et de s'engager dans le commerce avec les clients sur Android et dans le Play Store via des services ouverts, y compris des services de paiement, qui peuvent rivaliser sur des règles du jeu équitables.



Vous pensez que c’est une bonne nouvelle en tant que joueurs ?

