Netflix va lever 1 milliard de dollars pour toujours plus de contenus

Après une annonce trimestrielle impressionnante, un chiffre d'affaires en hausse et des abonnés toujours plus nombreux (grâce en partie au confinement), Netflix n'arrive toujours pas à réduire sa dette comme elle l'espère. L'objectif est donc d'attirer toujours plus d'abonnés et de protéger son avenir face à des concurrents plus agressifs les uns que les autres.

Netflix lève 1 milliard de dollars

Pour Netflix, il n'y a pas pire période pour craindre de son avenir. Alors que l'entreprise de Reed Hastings était la seule plateforme de streaming "dominante" sur le marché de la SVOD, il y a maintenant une tout autre réalité qui se projette avec l'arrivée de Disney+ qui a d'ailleurs été applaudie par le patron de Netflix.

Si c'était le seul concurrent, ça irait, mais il y a en plus la plateforme de NBC Peacock et le grand HBO Max qui ne va plus tarder aux États-Unis et dans le reste du monde.

Mais qu'est-ce que va faire Netflix avec 1 milliard ?

De l'investissement !

Netflix veut continuer dans ce qu'elle sait faire de mieux pour attirer de nouveaux abonnés : les créations originales. Pourquoi s'en priver puisque ça fonctionne ? C'est un atout majeur qui permet d'augmenter l'attractivité du catalogue et donc convaincre de souscrire à l'offre, puisque c'est de l'exclusivité, toutes les séries, films et documentaires produits par Netflix ne peuvent être retrouvés sur une autre offre légale.

La plateforme de streaming va également investir cet argent dans son propre développement et dans des "transactions stratégiques potentielles".



Même si Netflix a déjà beaucoup de cash de côté grâce à des trimestres qui se traduisent depuis plusieurs années en milliards de dollars, la firme a besoin de cette levée de fonds pour préparer "son plan d'attaque" quand les autres géants seront présents. Peut-être que Disney+ a remis en question Netflix. Une plateforme de streaming n'est jamais invincible.

Une dette à rembourser

Netflix est l'une des entreprises américaines les plus endettées dans le secteur. En effet, même s'il elle réalise des chiffres d'affaires en forte croissance chaque année, elle comptabilise toujours une dette globale estimée à 14,17 milliards de dollars.

Pour rappel, le T1 2020 s'est conclu avec un chiffre d'affaires de 5,77 milliards de dollars, soit une hausse de +27,7% par rapport au même trimestre de l'année dernière. Du côté des abonnés ils sont 15,77 millions à avoir souscrit à une offre Netflix qu'elle soit Essentiel, Standard ou Premium. Sans compter les millions d'autres qui découvrent Netflix via le partage de compte.

Le bénéfice net réalisé pour le premier trimestre est de 709 millions de dollars.



