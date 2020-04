Sorties jeux : Rebel Cops, Dino Squad, Dead by Daylight Mobile

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

Aujourd'hui 19 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Rebel Cops, Dino Squad, Dead by Daylight Mobile.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

NOUVEAUX JEUX GRATUITS iOS :

Manic Merge (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.5, 141 Mo, iOS 10.0, Stu Lloyd)



Ces conducteurs fous sont téméraires et ont besoin de votre aide. Appuyez sur leurs véhicules pour changer de vitesse et guidez-les lorsqu'ils se fondent dans le flux de la circulation. Mais attention, ces voitures ne peuvent pas s'arrêter ... s'il y a une collision, c'est fini.



Conçu pour être l'un des jeux "one more go" les plus difficiles, il propose:



- Style d'art et animations mignons et raffinés

- Bande originale originale drôle

- Un gameplay simple "one touch" Télécharger le jeu gratuit Manic Merge





KOZMONAUT (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v0.2, 63 Mo, iOS 13.0, Mike Twomey)



KOZMONAUT est l'hybride ultime de vos jeux mobiles préférés.



Parcourez l'univers inconnu en construisant votre empire minier, en récupérant du butin, en vaincant des monstres, des mini-boss et d'énormes boss. Appuyez pour accumuler plus de poussière d'espace pour financer vos mines qui accumuleront des ressources même pendant votre absence. Mais à votre retour, accélérez rapidement votre croissance en nettoyant la galaxie de vos expéditions.



Vous êtes juste un astronaute solitaire travaillant pour une mystérieuse entité appelée Mind Tendril. En chemin, vous rencontrerez des êtres mystérieux offrant du butin et des récompenses, une gamme variée de monstres et d'environnements, et le désir insatiable de construire un empire aux moyens inconnus. Télécharger le jeu gratuit KOZMONAUT





Ironwatch (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.10, 160 Mo, iOS 9.0, Letter 3 Games)



Quand le mal se manifeste, les vaillants membres d’IRONWATCH sont les premiers à répondre à l’appel aux armes ! Menez une équipe de héros légendaires au combat et chassez les forces du mal du royaume dans ce jeu de rôle au tour par tour palpitant !



RASSEMBLEZ VOTRE ÉQUIPE

Recrutez des héros puissants et emblématiques, chacun ayant ses propres forces et compétences.



RENDEZ-VOUS MAÎTRE DU CHAMP DE BATAILLE

Ce jeu immersif doté d’une mécanique de jeu innovante basée sur le lancer de dés allie chance et stratégie pour vous offrir à chaque tour une expérience de combat différente. Déployez vos héros avec soin, anticipez les mouvements de vos adversaires et croyez en votre bonne étoile ! Télécharger le jeu gratuit Ironwatch





Invisigun Reloaded (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.8.3, 181 Mo, iOS 9.0, Sombr Studio)



Invisigun Reloaded est un jeu de combat en 2D.



Le truc cool, c'est que ces mêmes valises sont remplies d'armes, qui vous serviront à venir à bout des ennemis dans un shooter décrit comme "furtif".



Car oui, la spécificité de ce jeu, c'est que tout le monde est invisible, ce qui amène un aspect spécial...



Du côté du contenu, vous aurez le droit à une campagne solo très solide avec des casse-têtes, des épreuves de compétence et des combats de boss. Les missions seront différentes pour chacun des héros disponibles (12 au total), ce qui fait une belle petite durée de vie.



Pour aller plus loin, il est également possible de jouer en ligne avec ses amis ou contre des adversaires du monde entier. Télécharger le jeu gratuit Invisigun Reloaded





Hue: A color adventure (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5, 388 Mo, iOS 9.0, BadLand Publishing)



Hue est une aventure-puzzle dynamique et primée, où vous modifiez le monde en changeant sa couleur d'arrière-plan.



À Hue, vous explorez une terre grise dangereuse, déterrant des fragments colorés lors d'un voyage pour retrouver votre mère disparue. Lorsque les obstacles correspondent à l'arrière-plan, ils disparaissent, créant de nouveaux puzzles passionnants - pleins de périls, de mystère… et de couleurs invisibles. Télécharger le jeu gratuit Hue: A color adventure





God Punch: Idle Defense (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.014, 228 Mo, iOS 9.0, goGame Pte Ltd.)



Au début, il y avait «Abyss» le chaos et «Gaia» l'ordre. Gaia a maintenu l'équilibre de l'univers contre la puissance des Abysses avec la puissance des cinq éléments.



Un jour, Abyss a scellé les cinq pouvoirs élémentaires de Gaïa. Gaia s'est affaiblie et l'équilibre de l'univers a commencé à s'effondrer. Pour protéger la Terre, Gaia a créé le godling 'Zero' et lui a accordé des pouvoirs.



Maintenant, la mission de Zero est de protéger la Terre contre les Abysses.



Un je de défense comprenant de nombreux pouvoirs et bonus ! Télécharger le jeu gratuit God Punch: Idle Defense





Escape Bradgate Hotel (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 201 Mo, iOS 9.0, M9 Packaging Ltd)



Bienvenue à l'hôtel Bradgate, une délicieuse escapade à la campagne pour toute la famille.



Jusqu'à ce que vous vous réveilliez le matin du 9 mars… L'hôtel a été évacué et les choses ont commencé à s'effondrer.



Pouvez-vous vous sauver et échapper à Bradgate Hotel? Télécharger Escape Bradgate Hotel à 0,49 €





Dirt Bike Unchained (Jeu, Action / Course, iPhone / iPad, v1.4.1, 1,6 Go, iOS 9.0, Red Bull)



Enfourchez votre bécane et explorez le paradis du moto-cross dans Dirt Bike Unchained !



Affrontez d'autres joueurs sur de somptueux tracés dans les déserts, marais et forêts du monde entier. Interagissez avec les athlètes Red Bull, obtenez des motos et de l'équipement de marques réelles.



Avec Dirt Bike Unchained, la frontière entre graphismes mobiles et consoles s'estompe. Vivez les projections de terre, les couchers de soleil spectaculaires et les paysages criants de réalisme.

Télécharger le jeu gratuit Dirt Bike Unchained





Dino Squad (Jeu, Action, iPhone / iPad, v0.5.4, 627 Mo, iOS 11.0, Pixonic Games LTD)



Bonne nouvelle, tout le monde : la cinquième extinction de masse vient juste d'être annulée ! Les dinosaures existent, et ils sont prêts à en découdre.

Dino Squad est un jeu de shoot en multi PvP qui fait le plein d'adrénaline, offrant un sentiment d'échelle inégalé ainsi qu'une grande variété de gameplay. Joue à ta manière et prouve au monde que tu sais gérer les Dinos mieux que personne ! Télécharger le jeu gratuit Dino Squad





Dead by Daylight Mobile (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v3.6.2.1, 2,3 Go, iOS 11.0, Behaviour Interactive Inc.)



Dead by Daylight™ est un jeu d’horreur multijoueur asymétrique à 4 contre 1 qui oppose un tueur fou à quatre amis au cœur d’un cauchemar terrifiant. Les joueurs assument les rôles de tueur et de survivant à l’occasion d’une partie mortelle de cache-cache. Dead by Daylight est disponible sur PC, console et désormais gratuitement sur mobile.



Jouez avec des amis :



Que vous aimiez faire rire vos amis ou les effrayer, ce jeu d’horreur multijoueur asymétrique à 4 contre 1 a de quoi plaire à tous les joueurs. Avec 5 joueurs dans la même zone d’abattage, des moments imprévus et d’inoubliables sursauts d’effroi vous attendent à chaque tournant.

Télécharger le jeu gratuit Dead by Daylight Mobile





Cheech and Chong Bud Farm (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.4, 154 Mo, iOS 10.0, LDRLY)



Bienvenue dans le jeu mobile officiel de Cheech et Chong. Revenez dans le temps, dans les années 70 au début de Bud Farm, où Cheech et Chong sont tombés sur une petite ville en Californie.



Cheech et Chong se retrouvent bloqués dans le petit hameau de Hierba Verde. Sans rien à trouver, ils lancent leur propre entreprise et tombent en arrière dans un empire lucratif. Avec le maire dans leur poche arrière, les garçons sont sur le point de devenir riches et de vivre leurs journées allongés sur une plage comme des rois. Malheureusement pour eux, Stadanko est déterminé à les mettre en prison à vie. À vous de garder une longueur d'avance !



Un jeu de gestion drôle ! Télécharger le jeu gratuit Cheech and Chong Bud Farm





NOUVEAUX JEUX PAYANTS iOS :

Zelle (Jeu, Livres / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.4, 239 Mo, iOS 10.0, Odencat Inc.)



Zelle est un jeu d'aventure dans lequel vous pouvez explorer l'intérieur et l'extérieur d'un château tout en combattant des démons avec un système utilisant l'écran tactile.

Votre but dans ce jeu est de ramener le personnage principal chez lui.



Explorez le monde de Zelle sous les traits d'Emerada, un jeune garçon qui a été enfermé par un faucheur d'âmes dans une pièce d'un vieux château proche de son village.

Il fait une tentative d'évasion pour retrouver sa maison, mais le château se trouve être situé au plus profond se trouve être situé au plus profond d'une forêt hantée par des démons. La rencontre avec une déesse lui permet d'acquérir le pouvoir de repousser les démons, mais il devra d'abord faire face à de nombreux obstacles avant de pouvoir regagner sa liberté : un faucheur d'âmes portant un masque étrange, un homme au visage lunaire, un petit garçon qui adore danser... Télécharger Zelle à 4,49 €





Rebel Cops (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.2, 753 Mo, iOS 13.0, HandyGames)



Rebel Cops est un spin-off de This Is the Police qui se concentre exclusivement sur les opérations tactiques en tour par tour de la série. Viktor Zuev, un baron du crime nouvellement arrivé, a déployé ses tentacules sur la ville de Ripton de manière brutale et implacable.



Il s'agit de la version tactique de «This is the Police» avec des opérations au tour par tour où un seul coup peut vous coûter la vie. Rapidité, futilité et inventivité seront vos maîtres-mots avec une gestion indispensable et minutieux de votre arsenal en guise de cadeau supplémentaire.



Pour mener à bien votre guérilla, sans effectifs et sans armes, il faudra utiliser la dissimulation et la couverture pour approcher l'ennemi en silence et le faire tomber avant qu'il ne donne l'alerte. Vous avez à votre disposition un arsenal d'armes et d'équipements non létaux, ainsi que des atouts tactiques particuliers, que vous pouvez débloquer au fur et à mesure que vous améliorez vos rebelles. Et surtout, rappelez-vous, ni vous ni les criminels n'avez de barres de santé. Télécharger Rebel Cops à 7,99 €





Railways! (Jeu, Simulation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3, 146 Mo, iOS 10.0, WebAvenue Unipessoal Lda)



Avez-vous un penchant pour les jeux ?

Est-ce que vous recherchez une expérience immersive ultime dans les jeux pour mobiles ?

Pourquoi versez-vous le lait avant les céréales ? Oups, ce n'est pas la bonne conversation.



Si votre réponse est positive aux deux premières questions, le jeu Railways répondra surement à vos attentes. Conçu par les mêmes créateurs que Traffix, Railways est un jeu de simulation où vous avez des trains, des passagers et des voies ferrées. Votre objectif est de déplacer stratégiquement les trains entre les voies, d’embarquer les passagers et d'éviter les collisions. Votre mission est terminée lorsque vous aurez récupéré tous les passagers. Télécharger Railways! à 5,49 €





Mr Pumpkin 2: Walls of Kowloon (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.13, 1,3 Go, iOS 9.0, Lilith Games)



Le héros à tête de citrouille de CottonGame revient dans une nouvelle aventure pleine d’énigmes, avec Mr. Pumpkin 2: Les murs de Kowloon !



Ce point-and-click indépendant vous est proposé par l’éditeur de Shanghai Lilith Games. Il vous fait remonter dans le temps, pour visiter le labyrinthe chaotique de vies humaines qu’était la Cité emmurée de Kowloon.



Quelques éléments cyberpunk ajoutent une touche fantastique aux personnages attachants et aux scènes réalistes décrites dans le jeu. Chaque personne croisée a une histoire à raconter ou un mystère à dévoiler. Saurez-vous relever le défi ? Télécharger Mr Pumpkin 2: Walls of Kowloon à 2,29 €





LiquiZ (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0, 18 Mo, iOS 8.0, Joaquin Hurtado)



Bienvenue chez LiquiZ!



Placez les objets pour guider le liquide. Faites couler l'eau et les autres liquides dans le récipient en verre. Remplissez-le complètement et n'en renversez pas!



Jouez à ce jeu de physique agréable pour vous détendre. Profitez de centaines de niveaux avec de nombreux défis et obstacles différents! Est resté coincé? Utilisez un indice!



Personnalisez votre liquide et votre fond pour garder les choses fraîches. Télécharger LiquiZ à 2,29 €





Hyperspace Delivery Service (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.22.8, 457 Mo, iOS 10.0, Zotnip)



Vous avez été engagé par le service de livraison Hyperspace pour effectuer une livraison sur la planète Miridian V.



Situé de l'autre côté de l'espace exploré, le voyage à Miridian V sera un voyage dangereux mais lucratif plein de robots fous et d'un phénomène stellaire imprévisible.

Pouvez-vous survivre au voyage? Hyperspace Delivery Service offre un voyage passionnant et stratégiquement difficile où vous devez gérer votre carburant, votre oxygène, votre nourriture et divers autres fournitures pour effectuer votre livraison dans les délais prévus.



Choisissez quel type de capitaine vous serez. Travaillez sur les routes commerciales, apprenez à utiliser les attributs uniques de vos équipages, extrayez du carburant, recherchez des fournitures abandonnées, combattez des pirates spatiaux de robots sur le terrain dans ce FPS rétro. Télécharger Hyperspace Delivery Service à 4,49 €





The Greater Good (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 428 Mo, iOS 11.0, Sam Enright)



Pour se démarquer, The Greater Good se déroule dans un décor fantastique futuriste et propose des visuels stylisés ainsi qu'une bande-son complète comprenant 29 titres composés par Enright lui-même. En fait, Sam est avant tout un compositeur, ce qui fait que la musique est particulièrement percutante dans The Greater Good, et ses précédents jeux.



Entièrement dessiné à la main, l'univers de The Greater Good vous fera rencontrer des amis hilarants mais aussi des ennemis pas si drôles. Mais heureusement, tout se passe au tour par tour, d'où le côté stratégique omniprésent.



Si vous avez aimé les jeux comme Sword & Sworcery, Flashback et autres jeux d'aventure comme Evoland, en voici un mix intéressant. Sans parler des zones cachées à découvrir. De plus, The Greater Good est un jeu premium, sans pub ni in-app et le gameplay est prévu pour être accessible mais profond. Vous pouvez le précommander dès à présent sur l'App Store.

Télécharger The Greater Good à 4,49 €