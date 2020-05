Le clavier papillon des MacBook s'est (enfin) envolé

Un échec. Voici comment est représenté aujourd'hui le clavier papillon quand on en parle. Apple avait voulu bien faire en 2015 lors de l'introduction du clavier papillon sur ses MacBook. La firme de Cupertino avançait cette nouveauté comme le meilleur clavier qui existait sur Mac. Cependant, les problèmes se sont accumulés au service après-vente, obligeant Apple à se séparer de ce clavier qui n'a causé que des problèmes.

Tous les MacBook vendus par Apple ont un mécanisme ciseaux

C'était le dernier MacBook Pro à posséder un clavier papillon, le modèle 13 pouces a été renouvelé aujourd'hui en clavier ciseaux.

Un mécanisme jugé fiable et qui ne pose que rarement des difficultés aux utilisateurs. Il faut dire que le clavier papillon a été sujet à de nombreux mécontentements chez les clients Apple, ce qu'on peut comprendre quand ça arrive une fois, qu'Apple effectue une réparation et que ça recommence le mois qui suit !

Les consommateurs qui ont eu un problème avec le clavier papillon vous le diront tous, la fragilité était flagrante. Il s'agissait d'un mécanisme qui n'était pas résistant et qui était en plus sensible à la poussière.

Les problèmes à répétitions étaient des touches qui se bloquaient ou qui n'étaient pas (ou trop) réactives.

Le service après-vente d'Apple a très vite été débordé. Quand le problème revient une ou deux fois dans la journée d'un téléconseiller on se dit, c'est une panne comme une autre, mais quand il revient plus de dix fois dans la journée, on se dit qu'il y a un réel problème.

Après l'intégration du clavier papillon en 2015, les remontées des utilisateurs ont été assez rapides, ce qui a déclenché une alerte en interne d'Apple. La firme de Cupertino s'est alors dit, que c'était peut-être un problème d'entretien. Sur son site internet, Apple avait mis des recommandations de nettoyages, ce qui n'a pas été un succès.

En 2018, Apple a reconnu que son clavier papillon avait bien un problème. L'entreprise a décidé de mettre en place un programme de réparation international pour intervenir gratuitement sur les claviers papillon qui rencontraient un problème.



Les coûts de remplacement et d'interventions ont été faramineux pour Apple. Puisque la majorité des cas signalés par les clients étaient pendant la période de garantie (puisque le clavier papillon ne prenait pas un an pour montrer ses premiers signes de fatigue).

Avec le MacBook Pro 16 pouces qui a été lancé en précommande le 13 novembre 2019, ça a été le début de la fin pour le clavier papillon. Désormais, Apple est revenu en arrière et a réintégré le mécanisme ciseaux. Tous les MacBook qui ont suivi possèdent eux aussi cette modification.

Un procès en cours

Quand Apple fait une erreur, l'entreprise en a pour longtemps au niveau judiciaire. Nous avons pu le voir avec le bridage des performances des iPhone, en 2020 nous en parlons toujours dans certains articles que nous écrivons sur iPhoneSoft. Début décembre 2019 un juge fédéral des États-Unis a rejeté la demande d'Apple qui demandait d'ignorer les recours collectifs des consommateurs mécontents à travers le monde.

Si Apple a répondu aux demandes de réparations via son programme de réparation gratuit (même hors garantie), le problème persiste même après l'action du SAV. Les consommateurs qui ont acheté leur MacBook à plus de 2000€ comptent bien ne pas lâcher l'affaire et veulent se faire dédommager financièrement par Apple.

De plus, les éléments contre la firme californienne sont accablants, étant donné qu'un programme de réparation de cette ampleur est une forme de reconnaissance qu'il existe bien un problème et Apple n'a jamais proposé de solution "efficace" à part remplacer le clavier par un autre clavier avec le même mécanisme.

Le dossier est toujours en cours au tribunal. Nous devrions avoir prochainement de nouvelles informations.