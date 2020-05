Apple a racheté la startup Inductiv Inc pour améliorer Siri

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

1

Apple a réalisé une nouvelle acquisition avec la startup d'apprentissage automatique Inductiv Inc., selon un nouveau rapport de Bloomberg.



La startup avait développé une technologie qui utilise l'intelligence artificielle pour identifier et corriger les erreurs dans les ensembles de données utilisés dans le machine-learning. En gros Inductiv repère les écarts avec le modèle de base et rectifie le tir.

Des données plus « propres » pour Siri

Comme à son habitude, Apple a intégré l'équipe d'ingénierie d'Inductiv dans ses locaux. La startup a été fondée par des professeurs de l'Université de Stanford, de l'Université de Waterloo et de l'Université du Wisconsin.



Les membres de la startup travaillent depuis plusieurs semaines sur des projets différents, notamment Siri, l'apprentissage automatique et la science des données.



Apple a sorti sa déclaration standard concernant l'acquisition, disant qu'elle «achète de temps en temps de petites entreprises technologiques et que nous ne discutons généralement pas de notre objectif ou de nos plans».



Inductiv a développé une technologie qui utilise l'intelligence artificielle pour automatiser la tâche d'identification et de correction des erreurs dans les données. Avoir des données propres est important pour le machine-learning, un type d'IA populaire et puissant qui aide les logiciels à s'améliorer avec moins d'invention humaine. Idéal pour améliorer les réponses de Siri sans avoir une équipe humaine importante qui écoute les échantillons...



Apple achète régulièrement des entreprises sur ce secteur avec en 2016, la startup Turi de Seattle dans le cadre de ses efforts pour simplifier le développement de modèles d'apprentissage automatique. Puis, en 2018, Apple a finalisé l'acquisition de la startup d'intelligence artificielle axée sur la confidentialité «Silk Labs» qui propose de l’IA embarquée.



Enfin, plutôt cette année, Apple a acquis de l'IA à faible consommation d'énergie avec Xnor.ai, idéal pour intégrer de l’intelligence dans les caméras.



Source