Soda Dungeon 2 : on a enfin la date de sortie du jeu !

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Que les fanatiques de jeux vidéo RPG se réjouissent, puisque les développeurs d'Armor Games viennent d'annoncer la date de sortie pour le second opus de l'excellent Soda Dungeon (Aventure / Jeux de rôle, v1.2.45, 96 Mo, iOS 7, Armor Games Inc) sur iOS et Android.



Le premier opus avait été lancé sur Steam en 2015, avec ce fameux concept populaire de combats au tour par tour, tout en s'accordant des clins d'oeil à l'époque médiévale.

Soda Dungeon 2 sortira le 9 juillet prochain

Le studio Armor Games est extrêmement connu dans le milieu des jeux vidéo, les développeurs ayant fait leurs armes au travers de premiers jeux flash, dont vous avez peut-être déjà joué à l'époque.



Puis, petit à petit, ils se sont tournés vers les jeux mobile, développant notamment un certain Soda Dungeon à l'automne 2015. Celui-ci a alors rencontré son petit succès auprès des joueurs, notamment avec son concept de RPG dans lequel on gère une équipe d'aventuriers avec un seul but : piller des donjons à la recherche de richesses.



Les développeurs travaillent depuis plusieurs mois sur le second opus, et la belle nouvelle, c'est qu'il sortira le 9 juillet sur l'App Store. Si vous possédez un appareil Android, il faut noter que le jeu est disponible en accès anticipé.

