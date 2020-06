Bullet Echo : un Battle Royale furtif et tactique

Corentin Ruffin

Le studio de développement ZeptoLab a réussi à se faire connaitre dans le passé grâce à des jeux comme C.A.T.S.: Crash Arena Turbo Stars, King of Thieves ou encore l'incontournable Cut the Rope. Ces derniers reviennent désormais à la charge en publiant leur nouveau né, un certain Bullet Echo (v3.0.1, 109 Mo, iOS 10.0).



On parle d'un jeu d'action multijoueur qui mise sur la popularité des Battle Royale, tout en s'appuyant sur un côté furtif et stratégique.



Le jeu est actuellement disponible sur iOS et Android. Voici la bande-annonce :

Bullet Echo : un jeu de tir en équipe tactique

Si vous êtes à la recherche d'un jeu de tir, joueurs contre joueurs, nous avons peut-être votre future perle rare : Bullet Echo. Ce dernier réussit à se démarquer par l'approche furtive qu'il offre, nous limitant à une vision délimitée par le faisceau de notre lampe de poche.



Ainsi, jouer avec le son sera primordial afin de pouvoir entendre les pas de vos ennemis ou les coups de feu autour de vous. Bien sûr, la stratégie mise en place par votre équipe aura également son importance, tout en choisissant judicieusement votre personnage : ils sont plusieurs à être disponibles ou à pouvoir être débloqués, emportant des armes uniques et des compétences spéciales.



Pour le moment, 3 modes de jeu différents sont disponibles : Équipe vs Équipe, Solo et Battle Royale. Le jeu est disponible gratuitement, mais contient des achats intégrés.