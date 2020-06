Zynga rachète le studio Peak pour 2 milliards de dollars

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Vous le connaissez certainement déjà, sans réellement le savoir, mais il est fort possible que vous ayez joué à un jeu du studio Peak Games.



Entre Toon Blast, Toy Blast et Lost Bubble Mobile, la société turque a réussit à attirer un très grand nombre de joueurs... 12 millions d'adeptes quotidiens selon les dernières statistiques, ce qui est très impressionnant et pourrait faire tourner la tête de nombreux développeurs.



Et comme tout studio qui se fait remarquer par ses performances a des chances d'attirer les convoitises des plus gros...

Peak Games se fait racheter par Zynga

Pour le coup, c'est Zynga qui a été attiré par les jeux sociaux du studio Peak Games : ainsi, un chèque de 1,8 milliard de dollars a été signé pour ce rachat.



Selon nos confrères de Gamasutra, un paiement principal de 900 millions va être fait, tandis que le reste sera distribué en actions. Frank Gibeau, directeur exécutif de Zynga :