Slay The Spire : le roguelike de Megacrit arrive sur iOS et Android

Il y a 3 heures

Alban Martin

Slay the Spire est un jeu vidéo qui allie le deck-bulding (les cartes) et le rogue-like (nettoyage de donjons). Et bien le jeu édité par MegaCrit va sortir sur iOS prochainement, puis sur Android. Disponible en accès anticipé depuis fin 2017 sur Windows, Mac et Linux, cet excellent titre est sortie en version finale le 23 janvier 2019, avant de connaitre un portage sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.



Regardez le trailer vidéo :

Slay The Spire bientôt de sortie sur mobile

Slay the Spire arrive donc sur nos mobiles, d'abord sur iPhone puis sur Android comme le confit Megacrit sur sa page steam. Prévu initialement pour fin 2019, le jeu avait été repoussé pour peaufiner un ensemble très convaincant.



Bien que souvent qualifié de jeu "moche", Slay The Spire mise tout sur un gameplay équilibré et inventif. Oui, le game-design est très bien pensé avec cette fusion de jeu de cartes et de roguelike qui est ici maitrisé à la perfection. Les parties sont prenantes, angoissantes et chaque victoire vous tirera un petit cri, du moins un soulagement lorsque vous aurez éliminé tous les affreux ennemis. Pour tous ceux qui aiment les jeux de cartes stratégiques avec de l'action, il faudra se jeter dessus car il propose vraiment une alternative plus que crédible et surtout originale à Hearthstone et autre Gwent.



Prix annoncé à 10,99€ et date de sortie prévue plus tard ce mois-ci pour Slay The Spire. Si vous avez un Android, il faudra patienter un peu plus, le studio ayant donc privilégié la plateforme d'Apple.



