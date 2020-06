Rocket League arriverait sur mobile

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alban Martin

1

Après une mauvaise nouvelle pour les joueurs sur macOS, Rocket League n'est plus mis à jour, voilà de quoi se réjouir. Apparemment, les développeurs de Psyonix travaillent activement sur un portage mobile du jeu de football-voiture pour nos iPhone, iPad et Android. Un Rocket League Mobile serait en préparation pour notre plus grand plaisir.



Rocket League bientôt sur iPhone et Android ?

Si vous n'avez jamais entendu parler de Rocket League, il s'agit d'un mix entre course et football où vous pilotez une voiture capable d'accélérer et de voler (momentanément) grâce à du boost : le but étant de jouer au foot avec une balle géante sur des terrains fermés en 1v1, 2v2 ou encore 3v3.



Sorti en 2015 sur Microsoft Windows et PlayStation 4, Rocket League était alors rapidement sortir sur Xbox One, Nintendo Switch, macOS et Linux. Son immense succès est du au fun immédiat qu'il procure grâce à un gameplay nerveux et tactique. Il fait même souvent figure de vitrine dans les compétitions eSport.



Mais l'engouement autour de Rocket League pourrait aller plus loin avec une possible version mobile. Selon une récente offre d'emploi du côté de Psyonix, qui cherchait notamment cinq profils divers, aurait besoin de tester et de qualifier des applications iOS et Android. On pourrait se dire qu'il s'agit d'une app compagnon, mais non. En effet, la fiche descriptive demande plus de deux ans d'expérience dans les tests de jeux mobiles.



Voici un extrait du poste recherché "Mobile Lead Dev QA Tester" :

Testez la fonctionnalité et la convivialité de la console ou des applications iOS et Android tout au long des différentes phases de développement.

Solide connaissance des méthodologies, de la terminologie et des outils d'AQ. Consoles ou plusieurs plates-formes et configurations matérielles mobiles : iOS et Android.

Minimum de 5 ans d'expérience en test de jeu, au moins 2 ans en test de jeu mobile



Voilà de quoi lancer la rumeur d'un portage prochain de Rocket League pour iPhone et Android, probablement pas avant 2021. Ce serait logique, les plus grands succès étant désormais portés systématiquement sur nos mobiles.

Et quand on sait que Psyonix a été acquis par Epic Games en mai 2019, on peut espérer la même trajectoire que Fortnite pour Rocket League.



Qui attend avec impatience ce jeu sur iOS ? Si oui, avez-vous testé les clones que l'on trouve sur App Store comme Turbo League ou Soccer Rally ?



Regardez le trailer vidéo sur consoles :