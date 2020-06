Apple présentera la transition des Mac vers les puces ARM lors de la WWDC

Outre l'annonce d'iOS 14, de macOS 10.16 ou encore de watchOS 7, Apple devrait également parler de la transition des Mac vers les puces ARM lors de la WWDC le 22 juin prochain. C'est Mark Gurman, célèbre journaliste du site web Bloomberg, qui révèle l'information avec arrivée des premiers Mac sous ARM pour le début d'année 2021. Toujours selon ce dernier, les premières versions devraient embarquer un dérivé de la puce A14 de l'iPhone 12, ce qui pourrait permettre un gain d'autonomie et de performances graphiques. Réponse dans quelques jours... Source

