Les consommateurs américains préfèrent Disney+ et Netflix à Apple TV+

Globalement, on peut dire que Apple TV+ s'en sort plutôt bien puisqu'avec un catalogue très limité et une disponibilité quasiment inexistante en dehors des produits Apple, le service arrive à réaliser quand même 74 points. La percée de Disney+ est sans surprise pour certaines personnes. En effet, les classiques de Disney , Marvel , Pixar ou encore Star Wars permettent au groupe de rester une référence dans l'univers du streaming.

Comme chaque année l' American Customer Satisfaction Index essaie de savoir quel service intéresse le plus les américains. À partir d'un classement, des " points " sont attribués en fonction des abonnés satisfaits à leur service de streaming. Pendant plusieurs années, c'était Netflix qui était en permanence à la première place, pour 2020 c'est Disney+ qui remporte la première place avec 2 points de différences. On retrouve après l'application Apple TV qui recueille 77 points, Hulu qui est aussi à 77 points, Amazon Prime Video qui a 76 points... Globalement les chiffres sont serrés. Cependant, petite déception pour Apple TV+ , puisque le service de streaming se retrouve à la 12ème position avec 74/100.

Pas facile de se faire une place sur un marché qui est déjà nettement dominé par les concurrents. Pour l'instant le service de streaming d'Apple ne semble pas avoir convaincu les utilisateurs américains qui déclarent être plus satisfaits de Netflix, Disney+, Hulu, Amazon prime Vidéo... Que d'Apple TV+. Un coup dur pour la firme de Cupertino qui a déjà plusieurs milliards d'investissements au compteur.

