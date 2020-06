Call of Duty Mobile : la saison 7 démarre avec l'extension Battle Royale

Alban Martin

Call of Duty®: Mobile v1.0.15 vient d'arriver sur App Store et Play Store. Il s'agit de la mise à jour apportant la saison 7, chose qui avait été décalée la semaine dernière suite au mouvement de protestation contre les violences policières aux USA, mais également partout sur la planète.



Le titre phare d'Activision et Tencent reçoit ainsi du contenu et des correctifs. C'est surtout la partie Battle Royale qui en profite avec de nombreuses nouveautés.



Regardez la vidéo de l'extension Battle Royale de COD :

Call of Duty®: Mobile : la saison 7 "agent radioactif" démarre !

Aujourd'hui, COD Mobile entame sa septième saison intitulée «Agent radioactif» sur iOS et Android. La mise à jour pèse plus de 2,6 Go avec de nouvelles cartes, de nouveaux modes de jeu, un nouveau contenu de passe de combat, des changements d'équilibre des armes, et plus encore.



Dans le détail, Call of Duty Mobile 1.0.15 apporte le support de la saison 7 (la nouvelle saison commence demain) et un nouveau Battle Pass. La mise à jour comprend également l'extension de la carte Battle Royale avec 7 nouvelles zones, une nouvelle classe BR et un nouveau char. Vous pouvez également débloquer de nouvelles armes pour les cartes Tunisie et oulag. Pour les nouveaux modes en vedette, l'attaque des morts-vivants fait que tous les joueurs commencent en tant que survivants tandis que l'un d'entre eux deviendra un morts-vivant.



Si vous n'avez pas encore joué à COD Mobile, vous pouvez le télécharger gratuitement sur l'App Store et le Google Play. On rappelle que le titre sorti fin 2019 propose déjà des tournois eSport avec des prize money de plus d'un million et que sa qualité a attiré plus de 180 millions de joueurs.

Télécharger le jeu gratuit Call of Duty®: Mobile