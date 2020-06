AWAY Journey to the Unexpected : l'aventure démarre le 1er juillet sur iOS

Il y a 5 heures

Alban Martin

Réagir

AWAY Journey to the Unexpected des développeurs d'Aurelian Regard Games va être porté sur iPhone et iPad ! Les joueurs de PS4, Xbox One et Nintendo Switch ont déjà pu découvrir ce jeu d'aventure à la première personne se déroulant dans un monde coloré avec des éléments de roguelite. La version iOS est publiée par Plug in Digital.



Regardez le traiter vidéo :

AWAY Journey to the Unexpected : bientôt sur iPhone

AJTTU (en acronyme) est une aventure colorée où se mêlent action, négociation et randomisation.

Vous incarnez un minot qui n’est ni un héros, ni un guerrier. Pourtant, grâce au pouvoir de l’amitié, vous surmonterez tous les obstacles qui se dresseront sur votre route.



Pour cela, il va falloir traverser de nombreux niveaux en vue à la première personne, comme les bons vieux FPS. Sauf qu'ici, vous n'avez pas de pistolet mais un bâton, ainsi que quelques amis qui vous rejoindront au cours de l'aventure. AWAY Journey to the Unexpected se distingue par sa réalisation coloré type manga avec des personnages 2D dans des décors 3D, mais aussi par son gameplay axé rogue-lite. On fonce, on bastonne et on avance. Cela fonctionne bien, surtout bien avec le joli thème musical composé par Kazuhiko Naruse.



Comptez au moins 3 heures pour terminer le jeu et prévoyez 7,99€ pour l'acheter. Vous pouvez d'ailleurs déjà le précommander sur App Store.

Télécharger le jeu AWAY Journey to the Unexpected à 7,99€