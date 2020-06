Les MacBook 2020 ont des problèmes de compatibilité avec les accessoires USB 2.0

Plusieurs utilisateurs de MacBook commercialisé cette année se plaignent d'un problème de compatibilité avec des accessoires USB 2.0, cela aurait pu être un cas isolé, mais les forums commencent à se remplir de clients mécontents de ne pas pouvoir utiliser leur souris, leur clavier, leur station d'accueil...

D'après de nombreux utilisateurs qui ont investi dans un MacBook sorti en 2020, celui-ci aurait des problèmes de compatibilité avec les accessoires USB 2.0.

Les symptômes seraient même bien précis. On parle d'un fonctionnement de quelques minutes après avoir branché l'USB, puis l'accessoire cesse subitement de fonctionner sans explication.

Pourquoi parle-t-on du MacBook 2020 ? Parce que toutes les personnes qui font remonter cette anomalie affirment n'avoir ce problème que sur cette version de MacBook Air ou Pro.

Voici un exemple de message laissé sur un forum :

Lorsque j'utilise un concentrateur USB-C externe dans n'importe quel port de mon MBP et que je connecte des périphériques USB 2.0 qui incluent un clavier Filco et une souris Razer DeathAdder… après un certain temps (minutes ou heures), les périphériques USB 2.0 cessent de répondre (clavier mort , la souris ne bouge pas ou ne clique pas).