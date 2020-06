[LIVE] Keynote Apple du 22/06 : iOS 14, iPadOS 14, macOS 10.16, watchOS 7

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

C'est le jour J comme dit Apple. Retrouvez toutes les nouveautés du keynote du 22 juin 2020 annoncées par Tim Cook et ses équipes lors de la WWDC 2020. iOS 14 et iPadOS 14 en sont les stars mais il ne faut pas oublier les autres annonces.



Soyez présents à 19 h pétantes sur notre page keynote (France / Belgique / Suisse, 18 h en Algérie / Maroc / Tunisie, 17h en Côte d'Ivoire / Sénégal / ..., et 13 h au Québec), pour suivre la conférence dédiée aux nouveaux logiciels Apple. Tout sera retranscrit en français et en images ici-même.

Les nouveautés du keynote de la WWDC 2020 d'Apple

On attend beaucoup des nouveautés logicielles pour nos iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV et Mac, mais peut-être aussi des informations sur une éventuelle transition vers une nouvelle architecture pour les ordinateurs à la pomme. Ainsi, voici le programme prévisionnel :

iOS 14 (cf les nouveautés attendues)

iPadOS 14

watchOS 7

tvOS 14

macOS 10.16

Il se murmure aussi qu'Apple devrait dévoiler des projets à venir comme les Mac ARM (un MacBook et un iMac redesigné), les lunettes AR (Apple Glass) et autres objets connectés comme les AirTags. Pour le reste, les nouveautés matérielles devraient être plutôt présentées par communiqué dans les semaines à venir.

Suivre le keynote d'Apple en direct et en français

Pour ne rien manquer, faites comme d’habitude depuis 12 ans, rendez-vous sur iPhoneSoft.fr. On commentera l’évènement en direct et en français, tandis qu'on présentera l’essentiel des nouveautés dans des articles dédiés à chaque nouveau firmware ou nouveau produit éventuel.

Tim Cook devrait ouvrir la conférence à 19 heures pile (heure de Paris), rejoignez-nous dès 18h45 pour suivre cet évènement avec nous en direct sur notre page Keynote ou via notre compte Twitter @iPhoneSoft_fr. Le résumé sera aussi publié sur notre page Facebook. C'est aussi la seconde fois qu'Apple la diffuse en direct sur Youtube.

Keynote Apple du 22 juin 2020 en direct