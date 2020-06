Une Xbox Series X Digital à 199$ ?

Il y a 4 heures

Alban Martin

4

Alors que Sony a frappé un grand coup avec ses deux versions de PS5, Microsoft pourrait réserver une surprise de taille avec sa Xbox Series X. Annoncée officieusement à 399$, la console du géant de Redmond pourrait avoir une variante totalement digitale, à l'instar de son concurrent. Plus important, le prix serait extrêmement agressif avec une barre placée sous les 200$, soit 199$ selon un leaker.

La guerre des consoles 2020

La guerre des consoles est largement engagée. Après un premier round sur la puissance de calcul remportée par Microsoft mais où Sony a tiré son épingle du jeu du côté du SSD, nous avons eu droit à deux designs totalement opposés. Mais plus important encore, le prix qui n'est toujours pas connu, pourrait être la bataille la plus stratégique.



Si Sony a clairement repris la main depuis sa présentation du 11 juin, Microsoft préparerait la riposte ultime.

Selon le leaker Eastman, la firme créée par Bill Gates aurait elle aussi une version digitale de sa console, un modèle sans lecteur Blu-ray mais avec un prix très (très) bas. Eastman, bien connu notamment sur le site Beyond3D, affirme donc que Microsoft prépare bien une au nom de code Lockhart à seulement 200 dollars.



Ce serait la moitié du prix de la Series X « normale », ce qui parait assez incroyable, surtout si Microsoft propose la même puissance sur les deux modèles. Après, on pourrait imaginer qu'elle diminue la capacité de stockage, la connectique et même la rétrocompatibilité.



Quand on sait que la PS5 serait vendu au minimum 499$, on se dit que l'américain pourrait tout rafler. Pour se renflouer, il viserait d'ailleurs plutôt les abonnements au GamePass que la console en elle-même. Pour confirmer tout cela, Microsoft aurait prévu une conférence virtuelle en juillet.

Microsoft ne refera pas la même erreur qu'en 2013

Souvenez-vous en 2014, quand la Xbox One était vendue 499€, alors que la PS4 de Sony s'affichait à 399€. La première bataille était perdue, et malgré un réajustement début 2014 avec une Xbox sans le pack Kinect, Microsoft n'aura jamais vraiment concurrent Sony.



Pour ne pas retomber dans ses travers, la société pourrait donc se montrer très agressive avec sa console next-gen. Une affaire à suivre !