Disney+ en Belgique, au Portugal et au Luxembourg le 15 septembre

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

Le service de streaming de la firme de Mickey, Disney+, va enfin débarquer en Belgique, au Portugal ou encore au Luxembourg. Si la bonne nouvelle est arrivée par Twitter, en revanche il va falloir encore patient puisque le lancement commercial est prévu pour le 15 septembre, soit six mois après l'Europe et cinq mois après la France.

Disney+ va se lancer en Belgique

Le service de streaming qui affiche 54,5 millions de clients dans le monde, a beau avoir supprimé la période d'essai gratuit d’une semaine, il continue de s'étendre avec comme prochaine destination la Belgique mais aussi le Luxembourg.

Si vous vous posez la question du prix, il y a de fortes chances pour que l’abonnement soit de 6,99 euros par mois et de 69,99 euros par an, en tout cas en Belgique qui applique la plupart du temps les mêmes tarifs. Par contre, il est difficile de prédire si Disney va relancer l'offre de 7 jours gratuits à ce moment-là.

Le lancement de Disney+ en Belgique et au Luxembourg approche à grand pas ! #DisneyPlus sera disponible dès le 15 septembre. pic.twitter.com/H5TMIsHPWr — Disney Belgique (@DisneyBEL) June 23, 2020





Si vous n'avez pas encore testé Disney Plus rappelons que l'offre jouit d'un catalogue exclusifs regroupant les films Disney donc, mais aussi Marvel, Star Wars, Pixar et National Geographic. Avec un abonnement, on peut créer 7 profils et regarder jusqu’à 4 écrans en simultané.



Enfin, sachez que la plateforme de streaming de Disney débarquera également au Luxembourg, au Portugal en Norvège et en Suède.

Télécharger l'app gratuite Disney+