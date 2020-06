Hero Ball Z : JOYCITY s'apprête à lancer un RPG sur iOS et Android

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Le studio de développement JOYCITY s'est fait connaître sur l'App Store grâce à des titres comme Game of Dice, WARSHIP BATTLE ou encore Pirates of the Caribbean : ToW.



Il faut savoir que ces derniers s'apprêtent à remettre le couvert en lançant très prochainement un nouveau jeu du nom de Hero Ball Z (v0.17.11, 381 Mo, iOS 9.0). Prenant la forme d'un RPG avec des mécanismes de tir à défilement latéral, celui-ci est actuellement en précommande avant son lancement officiel.



Voici son premier trailer de gameplay :

Hero Ball Z : sortie prévue le 3 juillet prochain

Entre collecte de héros, éléments de RPG et mécaniques de tirs, le jeu Hero Ball Z semble fort prometteur, notamment avec son système de défilement latéral qui vous fera affronter de nombreux ennemis.



Si le concept peut paraitre simple, il n'en est rien, les phases de tirs étant notamment profondes et réfléchies. Concernant la collecte de personnages, il faut savoir que ceux qui ont déjà joué à Game of Dice ne seront pas perdus, étant donné que la plupart des héros du jeu seront présents dans Hero Ball Z.



Le jeu est disponible en précommande sur l'App Store, avec une sortie prévue le 3 juillet prochain.

Télécharger le jeu Hero Ball Z