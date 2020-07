Apple TV+ : Will Smith sera la star du film "Emancipation"

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

On vient d'apprendre que la firme de Cupertino a touché le gros lot en décrochant les droits de "Emancipation", un film d'action qui va faire du bruit. Un programme avec, à la production et en vedette Will Smith, qui devrait prochainement être disponible dans le catalogue du service de streaming. Voici les informations qui ont fuité...

Will Smith en vedette et Antoine Fuqua à la réalisation

D'après Hollywood Reporter, Apple aurait remporté la bataille face au grand studio Warner Bros. qui aurait remué ciel et terre pour acquérir les droits de cette production. Malheureusement pour le studio, au petit jeu "Qui est-ce qui paiera le plus ?", Apple est assez doué.

Selon le média américain qui relaie l'information, Apple aurait sorti une très grosse somme d'argent (on parle de 120 millions de dollars) pour proposer "Emancipation" à ses abonnés :

Après une guerre d'enchères passionnée, Apple a débarqué Émancipation, le film d'action qui mettra en vedette Will Smith et devrait être réalisé par Antoine Fuqua.

Beaucoup de grands studios rivalisaient pour que le package soit vendu sur le marché virtuel de Cannes. Warner Bros et Apple étaient les deux derniers soumissionnaires, Apple prenant le projet pour un prix énorme.

L'histoire abordera l'une des périodes sombres de notre histoire. Le film se basera sur une histoire vraie à l'époque des esclaves aux États-Unis, plus précisément en Louisiane.

Émancipation est basée sur une histoire vraie et suit un esclave en fuite qui tente d'échapper à la capture à travers la Louisiane, se dirigeant vers le nord pour rejoindre l'armée de l'Union. Une photo prise du dos de Peter a été rendue célèbre en 1864 après avoir été publiée comme preuve de la cruauté de l'esclavage en Amérique. Comme le note le rapport, cela a incité de nombreux Noirs libres à rejoindre l'armée de l'Union.

Aux commandes de ce film original Apple, on retrouve Will Smith, James Lassiter et Jon Mone à la production et à la réalisation c'est Antoine Fuqua qui est connu pour le film La Rage au ventre ou encore Equalizer.

Pour l'instant Émancipation n'est pas encore tourné, mais l'écriture est terminée. Nous n'avons pas d'informations sur le début du tournage qui devrait commencer sous peu (même s'il est toujours difficile de tourner avec le Covid-19 qui n'en finit plus de progresser aux États-Unis).



Émancipation s'inscrit dans la volonté d'Apple d'enrichir son catalogue Apple TV+ souvent critiqué pour être insatisfaisant face aux concurrents comme Netflix ou Amazon Prime Vidéo. Quoi qu'il en soit, Apple s'en donne les moyens avec de gros investissements financiers. Nous avons pu voir le rachat des droits du film Greyhound avec Tom Hanks ou encore les futurs partenariats A24 pour les droits de Boys State et The Rocks de Sofia Copolla.