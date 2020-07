Sorties jeux : SPHAZE, One-Punch Man:Road to Hero 2.0, AWAY Journey to the Unexpected

Il y a 35 min

Corentin Ruffin

Réagir

Aujourd'hui 18 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement SPHAZE, One-Punch Man:Road to Hero 2.0, AWAY Journey to the Unexpected ou encore SINoAlice.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

One-Punch Man:Road to Hero 2.0 (Jeu, Jeux de rôle / Cartes, iPhone / iPad, v2.0.23, 408 Mo, iOS 9.0, Oasis Games) Ne pensez pas à vous enfuir ou vous cacher ! Rassemblez les héros et les monstres puissants pour battre la Guilde des Pillards de l'Espace Dark Matter et d'autres adversaires plus redoutables !

Tout le monde n'est pas obligé d'être chauve pour devenir fort. La puissance n'est pas seulement liée au physique, le plus important c'est d'avoir une équipe capable de déployer largement des capacités de héros !



Le jeu mobile de stratégie de cartes de combat automatique au tour par tour autorisé par « One Punch Man », à savoir « One Punch Man: Road to Hero 2.0 », arrive ! Télécharger le jeu gratuit One-Punch Man:Road to Hero 2.0





Stellaris: Galaxy Command (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v0.1.0, 1,1 Go, iOS 9.3, Paradox Interactive) Stellaris, le jeu de stratégie SF à succès, débarque enfin sur mobile!



Plongez dans un univers ravagé par une invasion interstellaire qui a anéanti des pans entiers de la galaxie. L’Organisation des Nations unies a fait appel à vous et vous demande de contribuer à la reconstruction de la civilisation galactique. Passez aux commandes de votre propre station spatiale et mettez le cap sur l’horizon cosmique ! En chemin, vous découvrirez de nouveaux mystères cachés aux confins de l’univers!



Préparez-vous à explorer et découvrir un univers spectaculaire en temps réel, où des milliers de joueurs évoluent dans une seule et même galaxie dotée d’innombrables systèmes solaires à conquérir! Télécharger le jeu gratuit Stellaris: Galaxy Command





SINoALICE (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.4, 1,4 Go, iOS 10.0, Pokelabo, Inc.) Un jeu de rôle dans un monde sombre et unique – SINoALICE



Le célèbre créateur japonais Yoko Taro et le compositeur Okabe Keiichi·MONACA vous proposent une histoire cruelle avec des personnages de livres d’enfants.



Toutes les histoires du monde se trouvent dans la bibliothèque.



Ici commence la lutte des filles pour arriver au bout de l’histoire, de leurs désirs. Télécharger le jeu gratuit SINoALICE





I Am Hero: AFK Teamfight (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v0.1.9.513, 408 Mo, iOS 11.0, Imba) I Am Hero présente un gameplay unique avec une combinaison entre les élements d'un RPG idle avec les tactiques d'un auto chess teamfight. Notre jeu AFK vous permet de constituer une équipe puissante pour combattre en votre nom.

• Récoltes et améliores des dizanes de héros légendaires de différentes Races et Classes. Chaque héros à des compétences et des traits uniques.

• Améliores tes héros avec des milliers d'équipements magiques, d'éléments de signature et de skins!

• Mets tes héros à l'entrainement pendant votre absence. Lorsque tu reviens sur ton téléphone, ils seront plus forts, auront acquis de nouvelles capacités et seront prêts pour la bataille. Télécharger le jeu gratuit I Am Hero: AFK Teamfight





GEEZAKA: Duels of Dragons (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.1, 145 Mo, iOS 10.0, Gennadiy Chernetsov) Bienvenue dans le monde des dragons de bataille magiques GEEZAKA! Créez votre dragon et combattez des joueurs du monde entier dans des duels de dragons en ligne! Testez votre réaction!



Combinez des dragons et fusionnez des superpuissances, améliorez vos capacités, détruisez vos adversaires!



Commencez cette aventure légendaire dès maintenant - ouvrez l'œuf et obtenez votre premier dragon! Télécharger le jeu gratuit GEEZAKA: Duels of Dragons





Epic Odyssey (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.6.1, 562 Mo, iOS 9.0, Hiker Games Joint Stock Compan...) Découvre le monde fantastique de Epic Odyssey, un RPG stratégique exceptionnel avec des graphismes 3D époustouflants !

As-tu le courage nécessaire pour t'aventurer hors des sentiers battus ? Pourras-tu sauver les âmes des créatures du continent ? Qui triomphera, la lumière ou les ténèbres ?



Explore un univers riche rempli d'êtres mythiques. Défends la prêtresse du Temple. Retrouve des trésors ancestraux dans les sept royaumes.



De puissants Héros sont là pour t'accompagner. Ils appartiennent à différentes factions et possèdent chacun des compétences uniques. Recrute-les et entraîne-les, puis exploite leurs points forts tout en tenant compte de leurs faiblesses dans des combats palpitants. Télécharger le jeu gratuit Epic Odyssey





-Cast- (Jeu, Graphisme et design / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.3.2, 59 Mo, iOS 10.0, Ciro Manna) CAST - Card Fast Game est un jeu de cartes très simple mais addictif avec quelques aspects stratégiques.

Le but est de collecter autant de points que possible en faisant glisser votre carte sur les autres et pour ce faire, vous devez changer de couleur si nécessaire pour attraper ou éviter les autres cartes mais faites attention à votre valeur, si vous descendez à sous zéro, votre jeu sera terminé.



Chaque carte du jeu est bonne si elle est de la même couleur que la vôtre mais peut être mauvaise sinon.



Jouez-le de manière stratégique mais attention, c'est très addictif ... Télécharger le jeu gratuit -Cast-





Brave Dungeon: Roguelite RPG (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v2.0, 614 Mo, iOS 10.0, Unlock Game) Le tout nouveau RPG IDLE avec une seule main arrive. D'abondants donjons à explorer!



1. Factions multiples, des tonnes de héros à choisir!

Des héros épiques vous accompagnent au combat. Différentes factions et 4 classes contribuent à la stratégie du jeu. Facile à ramasser, difficile à atteindre.



2. Dungeon Adventure, explorez le plaisir inconnu!

Explorez les donjons inconnus, accomplissez des tâches aléatoires pour obtenir des récompenses super riches.



3. Libérez vos mains, votre système de veille et le mode AFK!

Opération d'une seule main sans souci. Jouez au jeu partout et à tout moment. Passez au niveau supérieur et gagnez de nombreuses récompenses hors ligne. Télécharger le jeu gratuit Brave Dungeon: Roguelite RPG





Nouveaux jeux payants iOS :

SPHAZE (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 350 Mo, iOS 13.0, Mateusz Janczewski) Dans SPHAZE, vous manipulerez des labyrinthes tordus et guiderez des robots mystérieux dans des mondes d’une beauté saisissante.



SPHAZE propose une exploration relaxante de mondes allant du fantastique à la science-fiction. Guidez les mystérieux robots dans différentes zones, résolvez des énigmes d'arcade, mettez vos réflexes à l’épreuve et aidez le turbulent RoBip.



Un savant mélange des puzzles arcade de Cut the Rope avec la direction artistique de Monument Valley ! Télécharger SPHAZE à 3,49 €





Slidout (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 202 Mo, iOS 10.0, Scalac Sp. z o.o.) Slidout est un tout nouveau jeu de puzzle de style zen.



Un jeu parfait pour vous mettre au défi dans une atmosphère relaxante.

Aimez-vous les puzzles premium? Slidout testera vos compétences avec des mécanismes de glissement, des objets qui tombent et divers pièges. Exercez votre cerveau en essayant de terminer tous les niveaux.



Notre style d'art artisanal unique de cubes, boules, blocs vise à vous soulager du stress et de l'anxiété. Pas de limite de temps, pas d'annonces, pas de boutique. Jouez et profitez de votre temps, étirez votre cerveau et entraînez votre esprit avec des puzzles Slidout.

Chaque niveau et puzzle logique ont été soigneusement préparés pour vous offrir une expérience premium. Télécharger Slidout à 1,09 €





Outsider: After Life (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, 218 Mo, iOS 12.1, Rogue Games) Outsider est un mystère d'aventure dans lequel vous résolvez des énigmes énigmatiques pour démêler l'histoire.



L'humanité a disparu il y a des siècles. L'initiative Escape - notre dernière chance de survivre - a échoué. Mais parmi les ruines d'un mystérieux complexe scientifique, un accident redonne le pouvoir à un androïde unique qui pourrait être le seul à pouvoir sauver l'univers.



Voyagez avec HUD-ini à travers une histoire émotionnelle, en utilisant la logique pour démêler ce labyrinthe de puzzles variés dans un monde immersif donné vie à de beaux visuels détaillés et une bande sonore ambiante. Télécharger Outsider: After Life à 4,49 €





One Finger Death Punch II (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 579 Mo, iOS 9.0, Doublethink Games) Prenez toutes les armes disponibles à proximité. Utilisez le kung-fu pour vaincre tous les ennemis.

Devenez le plus grand maître de kung-fu - rapide comme l'éclair.



Dans la suite de One Finger Death Punch, les joueurs retrouveront le mécanisme classique à deux boutons comme dans l'original One Finger Death Punch. Au cours des 5 dernières années, Silver Dollar Games, le studio de développement, a travaillé dur pour améliorer les mécanismes du jeu afin d'apporter plus de surprises aux joueurs du monde entier.

La vitesse et la précision sont les clés de cette frénésie de combats tourbillonnants ! Télécharger One Finger Death Punch II à 2,29 €





Night in the Unpleasant House (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.0, 47 Mo, iOS 10.0, Unmapped Path, Inc.) Une histoire tordue de perte, de vengeance, de politique locale et de pseudoscience (entre autres), Night in the Unpleasant House est une œuvre de fiction interactive interactive.



Cela fait dix ans que votre père a disparu alors qu'il enquêtait sur des événements étranges entourant son patron, le maire.



Maintenant, vous suivez les traces de votre père. Pouvez-vous découvrir ce qui lui est arrivé et découvrir les sombres secrets du maire?



Après vous être frayé un chemin dans les bonnes grâces du maire, vous avez enfin découvert l'emplacement de sa maison souvent chuchotée - un endroit où ses ennemis disparaissent, pour ne faire que ronfler des grognements stupides ... s'ils reviennent.



Fouillez la maison, découvrez les indices et prenez des décisions qui détermineront en fin de compte comment et si vous survivrez à la nuit. Télécharger Night in the Unpleasant House à 5,49 €





Mindcell (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.036, 1,1 Go, iOS 10.0, Sergey Sukharev) Mindcell - est l'aventure à la troisième personne dans le monde du futur proche. Le protagoniste est condamné à devenir un matériau pour des expériences scientifiques, mais il ne va pas du tout supporter un tel sort. À la recherche d'une issue, il doit se rappeler ce qui lui est arrivé et comment il est arrivé ici.

Les persécuteurs ne laisseront pas le fugitif seul, où qu'il aille.

Et une confrontation sérieuse s'annonce. En parcourant l'histoire avec le personnage principal, essayez de découvrir les objectifs de vos poursuivants et de comprendre qui est votre véritable allié. Télécharger Mindcell à 2,29 €





Detective Di (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.5.8, 965 Mo, iOS 10.0, Minh Tri Ta) Un jeu d'aventure point-and-click passionnant où vous incarnez Di Renjie, l'enquêteur le plus célèbre et le plus doué de la Chine ancienne, alors qu'il suit un tueur en série au cœur de la capitale de la dynastie Tang.



Au milieu de l'agitation politique persistante, la première et la seule femme impératrice de Chine, Wu Zetian accède au pouvoir. Quelques mois après son ascension au trône, des murmures de mécontentement et de révolution se multiplient tandis que les détracteurs et les ennemis commencent à comploter contre elle. C'est dans ce contexte que notre protagoniste, le juge d'instruction nouvellement nommé Di Renjie, doit résoudre une horrible série de meurtres - qui le mènera sur une trajectoire de collision avec la Cour impériale et l'impératrice elle-même.



Notre jeune détective surmontera-t-il ses propres démons intérieurs et son allégeance à l'empereur précédent? Télécharger Detective Di à 5,49 €





Crying Suns (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.4.2, 1 Go, iOS 13.0, Humble Bundle) Quand FTL rencontre Fondation... et Dune

Crying Suns est un rogue-lite tactique dans lequel vous incarnez un Amiral de flotte spatiale explorant une galaxie à l'agonie.



Dans cette expérience narrative inspirée par Dune et Fondation, chaque run réussi vous permettra de découvrir la vérité derrière la mystérieuse chute de l'Empire.



Caractéristiques

- Exploration spatiale dans un univers généré procéduralement

- Combats tactiques entre des vaisseaux et leurs escadrons

- Plus de 300 événements narratifs proposant un choix d’actions variées ayant des conséquences immédiates

- Une histoire profonde et dramatique structurée en 6 chapitres

- Une atmosphère sombre et inquiétante inspirée par nos univers de S-F préférés (Fondation, Dune, Battlestar Galactica) Télécharger Crying Suns à 9,99 €





Crashteroids (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.1, 61 Mo, iOS 11.0, Kaolin Fire) Réglez les propulseurs à la vitesse de frappe! Inclinez votre téléphone pour détruire les astéroïdes de front.



Vos réflexes seront mis à l'épreuve dans ce jeu d'arcade... Télécharger Crashteroids à 1,09 €