Sorties jeux : Wave Redux, Soda Dungeon 2, Hero Ball Z

Il y a 3 heures

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Wave Redux, Soda Dungeon 2, Hero Ball Z.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Wave Redux (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 34 Mo, iOS 13.0, Tom Janson) Plongez dans un superbe univers de relaxation géométrique avec Wave Redux, le digne successeur spirituel de Wave Wave, le célèbre jeu twitch de 2014.



La vague est de retour et elle est plus addictive que jamais.

Jusqu’où pourrez-vous aller ?



• Détendez-vous en « mode Relax » avec des obstacles apaisants et une belle bande-sonore.

• Faites monter la pression en « mode Intense » avec des obstacles plus difficiles et un nouveau système de commandes.... Télécharger le jeu gratuit Wave Redux





Soda Dungeon 2 (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.3, 363 Mo, iOS 9.0, Armor Games Inc) Votre dungeon crawler déjanté préféré est de retour ! Le seigneur des ténèbres a enfermé moult objets, butins et colifichets légendaires dans son château, derrière une barrière de gardes, de pièges et de subterfuges. Vous avez peur ?



Passez votre chemin. Vous serez plus en sécurité à la taverne, à engager des accros au soda pour faire ce travail ingrat à votre place. Récupérez le butin qu'ils vous rapportent pour améliorer votre taverne, votre ville et votre armure afin d'attirer des aventuriers plus forts, puis recommencez l'opération. Construisez votre ville, montez une puissante équipe et découvrez si vous avez le cran qu'il faut pour sortir du donjon jusqu'à la prochaine dimension et au-delà.

Télécharger le jeu gratuit Soda Dungeon 2





Neon Defenders (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.077, 193 Mo, iOS 11.0, Sebastian Gierlowski) Votre nation est attaquée par ce nouvel ennemi inconnu. Serez-vous capable de vous défendre contre cette force maléfique? Ne laissez pas ces envahisseurs faire leur chemin et construire des défenses pour les tenir à distance.



Dans ce nouveau Tower defense amusant, vous pouvez utiliser une grande variété de tourelles pour protéger votre base. Affrontez d'autres joueurs pour obtenir le meilleur score dans le mode sans fin ou défiez le mode histoire. Ne laissez pas tomber votre empire galactique, commandant... Télécharger le jeu gratuit Neon Defenders





Lazy Master (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.11, 184 Mo, iOS 10.0, LINE UP Corporation) Investissez 5 minutes pour tout maîtriser!

Découvrez le RPG incrémental au tour par tour avec des combats automatiques!

Remportez la victoire avec 120 héros originaux!



■ 5 minutes, seulement !

- Consacrez 5 minutes à devenir le maître du jeu !



■ Amélioration facile et rapide

- Suivez le Chemin de héros et obtenez un héros de 6 étoiles.

- Invoquez des héros et améliorez-les grâce aux récompenses gratuites et celles du jeu quotidiennement. Télécharger le jeu gratuit Lazy Master





Hero Ball Z (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v0.18.11, 398 Mo, iOS 9.0, JOYCITY Corp) Entre collecte de héros, éléments de RPG et mécaniques de tirs, le jeu Hero Ball Z semble fort prometteur, notamment avec son système de défilement latéral qui vous fera affronter de nombreux ennemis.



Si le concept peut paraitre simple, il n'en est rien, les phases de tirs étant notamment profondes et réfléchies. Concernant la collecte de personnages, il faut savoir que ceux qui ont déjà joué à Game of Dice ne seront pas perdus, étant donné que la plupart des héros du jeu seront présents dans Hero Ball Z.



Télécharger le jeu gratuit Hero Ball Z





Gatecrasher 2 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 73 Mo, iOS 10.0, Ben Grant) En 2017, j'ai fait un jeu. Je l'ai appelé Gatecrasher. Vous en avez peut-être entendu parler, c'était un peu populaire. Comme je l'ai noté en écrivant la description de Gatecrasher, le nom était quelque peu trompeur, car le but était d'éviter les portes plutôt que de les percuter. Cela m'a troublé. Comment avais-je fait une erreur aussi évidente? Comment pourrais-je profiter de mon succès en sachant que j'avais trompé tant de gens? Honteux, je me suis retiré des yeux du public et j'ai commencé à réfléchir à mon but dans la vie.



Trois ans se sont écoulés.



Puis ça m'a frappé. Je peux réparer mon erreur. Je peux créer un nouveau jeu, celui dans lequel votre objectif est de percuter des portes. Et au lieu d'un navire, vous aurez deux navires, ce qui le rendra deux fois plus performant que le dernier jeu, car c'est ainsi que les mathématiques fonctionnent. Télécharger le jeu gratuit Gatecrasher 2





Emergent Fates (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.43, 1023 Mo, iOS 9.0, megaphemeral limited) Des personnages agréables, une histoire du monde riche et un scénario suscitant la réflexion sont combinés avec de superbes graphismes en 2D aquarelle pour une expérience artistique et narrative, tandis que le nivellement multi-classes, les batailles au tour par tour et le développement des compétences choisies par les joueurs permettent une personnalisation et une immersion profondes .



Une jeune étudiante, Rasch, est diplômée de l'Académie du Chevalier et est soudainement plongée dans l'intrigue politique ... Une femme énigmatique, Ava, parcourt le monde à la recherche d'êtres spectraux puissants pour des raisons connues d'elle-même .... Un scientifique avec peu de scrupules, Glass, examine la coexistence de dimensions parallèles et de leurs formes de vie ... À travers les yeux de quelques personnes, découvrez les plus grandes histoires sous-jacentes d'un monde entier. Télécharger le jeu gratuit Emergent Fates





Donuts Delivery (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 50 Mo, iOS 8.0, Rakshak Kalwani) Un puzzle plein de délicieux beignets.

Une boîte de beignets sucrés scintillants attend d'être emballée et expédiée, c'est à vous de vous assurer que les beignets sont bien rangés et rangés. Mais certains de ces beignets vous dérangent, ont leur propre esprit.

La

La livraison de beignets vous emmène à travers 200 niveaux amusants où vous glissez dans toutes les directions pour amener les beignets à leur position correcte dans la boîte. Cependant, ces beignets ne vous faciliteront pas la tâche. Certains d'entre eux ont un pétard à retardement! certains mélangent la boîte entière, certains sont couplés et se déplacent ensemble, d'autres sont trop têtus pour bouger!

Leur comportement unique rend le jeu super amusant et souvent difficile. Télécharger le jeu gratuit Donuts Delivery





Data Link - Cyberpunk Racing (Jeu, Action / Course, iPhone / iPad, v0.9.4, 35 Mo, iOS 8.0, Roman Bubnov) Data Link est un jeu d'arcade d'aventure avec un scénario fait dans le style cyberpunk comme l'aile de données.



Des graphismes de style cyberpunk, de la musique synthwave et une histoire passionnante, c'est ce dont vous avez besoin pour vous immerger pleinement dans l'atmosphère de l'espace cyberpunk.



* Contrôle d'arcade à deux doigts facile

* Course de dérive en douceur pour éviter les obstacles

* Une histoire passionnante avec 30 niveaux de jeu exceptionnels Télécharger le jeu gratuit Data Link - Cyberpunk Racing





Aim Ball (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 6 Mo, iOS 11.0, Sajid Ali Anjum) Aim Ball est un jeu à un clic hyper-décontracté. Le gameplay est simple et relaxant mais addictif. C'est un mélange de jeux de puzzle, de billard et de tir à bulles. Tout ce que vous devez faire est de tirer des balles vertes tout en sauvant la balle blanche des boules rouges.



Fonctionnalités:

• Un jeu de balle hyper-décontracté en un clic

• Un excellent mélange de jeu de tir à bulles et de jeu de puzzle

• Un gameplay relaxant

• Un bon nombre de niveaux difficiles Télécharger le jeu gratuit Aim Ball





Nouveaux jeux payants iOS :

Series Makers Tycoon (Jeu, Stratégie, iPhone, v1.0, 393 Mo, iOS 10.0, CREW Studio Krüger UG (haftun...) Dans Series Makers, vous vivez le rêve de devenir un réalisateur. Vous commencez dans les années 80 à l'Université Netklix en développant votre première série. Bientôt, vous atteindrez un grand succès et gagnerez des tonnes d'argent. Soyez prêt à créer votre propre série et votre empire de streaming dans le monde des Series Makers.



Vous commencez comme un petit étudiant qui veut réaliser ses rêves. Vous développerez des séries comme vous le souhaitez, expérimenterez de nouvelles idées, découvrirez de nouvelles combinaisons de paramètres et de thèmes, tout en explorant les premières mécaniques de jeu.



Avec l'aide de votre université, vous avez la possibilité de diffuser votre série sur une véritable chaîne de télévision. Le public reconnaît que l'avenir vous appartient. Télécharger Series Makers Tycoon à 3,49 €