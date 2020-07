Tetris ajoute un mode Battle royale et des gains

Quelle belle nouvelle pour les amateurs de Tetris® (v2.0.1, 445 Mo, iOS 11.0) ! Les développeurs de N3TWORK Inc. viennent de publier une très grosse mise à jour de leur jeu phare, sorti en janvier cette année.



En effet, le studio a ajouté trois modes de jeu qui risquent de plaire aux joueurs : un jeu télévisé avec des lots, un Battle royale ou encore un mode communautaire.

Tetris : trois nouveaux modes de jeu

Les développeurs du studio N3TWORK Inc. n'y sont pas allé de main morte avec la dernière mise à jour à destination du célèbre jeu Tetris.



Au programme, trois nouveaux modes de jeu :

Tetris Primetime qui prend la forme d'un jeu télévisé quotidien avec de l'argent à remporter

Tetris Royale, un mode bataille royale à 100 joueurs

Tetris Together, un mode qui vous permet de créer et de partager vos propres niveaux avec votre famille et vos amis

Primetime, le plus intéressant, fait le mix entre un jeu télévisé en direct et un tournoi de jeux vidéo avec 1 million de dollars en prix annuels à gagner.



Neil Young, fondateur et PDG de N3twork :

Nous avons gardé le gameplay dont vous vous souvenez, et l'avons infusé avec la compétition, la communication, la communauté et une incroyable émission de jeu quotidienne mondiale avec des prix en espèces. Nous pensons que Tetris a la possibilité d'être plus grand que jamais, car les fans du monde entier peuvent désormais jouer de nouvelles manières familières et passionnantes."

