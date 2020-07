Apple TV+ : Voici la bande-annonce de la série Ted Lasso

Si nous avons la bande-annonce, nous avons aussi le casting complet. On retrouvera l'excellente Hannah Waddingham qui jouait la mère d'Otis dans la série Sex Education sur Netflix. Juno Temple aperçu dans le Disney Maléfique ou encore dans Paranoïa sera également aux côtés de Jason Sudeikis. Jeremy Swift qui a participé à plusieurs productions qui ont rencontré du succès au cinéma sera également dans le casting. Ted Lasso sera disponible pour tous les abonnés Apple TV+ dès le 14 août . Pour l'instant nous ignorons si Apple lâchera tous les épisodes ou proposera le rythme d'un nouvel épisode par semaine.

Apple présente aujourd'hui une nouvelle bande-annonce d'un futur programme original qui arrivera dès le 14 août dans le catalogue d'Apple TV+. il s'agit de la série "Ted Lasso" avec en acteur principal Jason Sudeikis qui a déjà derrière lui plus de 44 films et séries !

