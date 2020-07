Sorties jeux : Layton : destin perdu, MudRunner Mobile, Felix The Reaper

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Aujourd'hui 14 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Layton : destin perdu, MudRunner Mobile, Felix The Reaper.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Willy Jetman: Galaxy of heroes (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, 765 Mo, iOS 9.0, BadLand Publishing) Willy Jetman se présente comme un jeu de tir d'arcade inspiré des classiques sur console des années 90. Il nous rappelle ainsi un mélange entre Earthworm Jim et Castlevania, de la plateforme et de l'action à gogo.



Voici le synopsis : Dans l'orbite de la planète Gravos, il y a eu un terrible accident qui a provoqué une catastrophe environnementale, remplissant la planète de déchets spatiaux. Willy est un balayeur de rue dont la mission sera de ramasser les ordures et de les amener dans les centres de recyclage face à d'innombrables ennemis, mais il découvrira bientôt que son destin est loin d'être ordinaire... Télécharger le jeu gratuit Willy Jetman: Galaxy of heroes





Rocket Rex and the Zombies (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.55, 100 Mo, iOS 11.0, Samdog Enterprises Limited) Avant la pandémie, Rocket Rex était un mec qui travaillait dur et faisait de son mieux pour éviter que tout le monde ne gâche sa journée. Nous savons tous qui ils sont, ce sont ces gens qui viennent de vous compliquer la vie. Que ce soit l'intimidateur de l'école, le patron ou juste une personne agaçante assise à côté de vous dans l'esprit de Rocket Rex, ce sont tous des zombies.



Maintenant que la pandémie a anéanti la majeure partie du monde, toutes ces personnes sont désormais réelles pour ZOMBIES et continuent de ruiner la journée de Rocket Rex.



Aidez Rocket Rex à traverser chaque jour alors qu'il travaille à travers 4 étapes différentes, à travers 80 niveaux.



Collectez des power-ups, des gemmes et des pièces. Et utilisez-les pour frapper les zombies, sauter les obstacles et survivez Télécharger le jeu gratuit Rocket Rex and the Zombies





FOLF (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.0, 114 Mo, iOS 10.0, Liontech Studios) Bienvenue chez FOLF!



C'est là que le football rencontre le golf.



Tirez sur les portails et les espaces restreints pour éviter les explosions et effectuer le put.



Assurez-vous de faire attention aux messages affichés sur les niveaux, sinon vous pourriez vous retrouver à tomber du bord dans l'eau!



Pouvez-vous devenir le champion FOLF ? Télécharger le jeu gratuit FOLF





Bounce King : The Puzzle (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.3, 108 Mo, iOS 13.0, RK GALAXY Ltd.) Commencez à jouer à Bounce King aujourd'hui - un nouveau jeu de puzzle unique avec une balle rebondissante et un nouveau système de contrôle tactile facile à utiliser.



Découvrez 22 niveaux incroyablement conçus (d'autres à venir avec les prochaines mises à jour), qui mettront vos compétences à l'épreuve. Pour gagner un niveau, il suffit de guider la balle vers le portail de sortie en ajustant les poignées / plates-formes nécessaires. Télécharger le jeu gratuit Bounce King : The Puzzle





Nouveaux jeux payants iOS :

Thronebreaker (Jeu, Cartes / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,8 Go, iOS 13.3, CD PROJEKT S.A.) Thronebreaker est un jeu solo mêlant jeu de rôle et de cartes situé dans l'univers de The Witcher qui associe l'exploration axée sur la narration avec des casses-têtes unique et la méchanique des combats de cartes.



Développé par l'équipe à l'origine des instants les plus emblématiques de The Witcher 3 : Wild Hunt, le jeu retrace l'histoire de l'illustre guerrière Meve, reine de deux Royaumes du Nord, Lyrie et Riv. Menacée par une invasion nilfgaardienne imminente, Meve est contrainte de reprendre les armes et de s'engager sur le chemin de la destruction et de la vengeance. Télécharger Thronebreaker à 10,99 €





Railway Canyon (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 61 Mo, iOS 9.0, Tepes Ovidiu) Peut-être connaissez-vous le jeu vidéo Pipe Mania, sorti dans les années 90, qui prenait la forme d'un casse-tête dans lequel le joueur devait relier des tuyaux de la même couleur pour faire fonctionner le courant.



Un pionnier du genre qui a alors lancé ces fameux jeux de puzzles pour notre plus grand plaisir. Railway Canyon, lui, reprend ce fameux concept tout en l'adaptant à son propre univers.



Dans celui-ci, on ne parle plus de tuyaux à relier, mais bel et bien de rails dans le but de faire passer une locomotive d'un point A à un point B.

Télécharger Railway Canyon à 2,29 €





Layton : destin perdu (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 1,4 Go, iOS 8.0, Level-5 Inc.) Le Professeur Layton et Luke enquêtent sur un nouveau mystère qui commence avec une lettre envoyée du futur !



Avec plus de 17 millions de copies vendues dans le monde, Professeur Layton et le destin perdu est le troisième opus de la célèbre série Professeur Layton, remasterisée en HD pour mobile.



— Traversez la ville d'une simple pression du doigt ! —

Explorez le monde de Professeur Layton où que vous soyez, sur votre mobile !

Enquêtez dans l'improbable Londres du futur et résolvez les énigmes du bout des doigts ! Télécharger Layton : destin perdu à 14,99 €





The Political Machine 2020 (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.2, 202 Mo, iOS 12.0, Hitcents.com, Inc.) Choisissez votre candidat préféré parmi les vedettes démocrates telles que Bernie Sanders, Joe Biden et Elizabeth Warren, ou les favoris républicains, notamment Donald Trump, George W. Bush et Mike Pence. Vous n'aimez aucun des candidats actuels? Pas de problème, créez simplement la vôtre et adoptez des idéologies vraiment folles (bannissez tous les jeux vidéo - ils vont vous décoiffer)!



The Political Machine 2020 propose des arbres idéologiques uniques pour les candidats, permettant des expériences uniques à chaque partie! Gagnez des points d'idéologie dans les mairies et utilisez-les pour posséder certains problèmes. Incarnez Bernie Sanders et prenez possession du problème "Medicare for All", ou incarnez Donald Trump pour posséder "Build the Wall". Télécharger The Political Machine 2020 à 1,09 €





MudRunner Mobile (Jeu, Simulation / Course, iPhone / iPad, v1.0.2, 664 Mo, iOS 13.0, FOCUS HOME INTERACTIVE) MudRunner, la franchise qui a déjà séduit des millions de joueurs, débarque sur mobiles !



Bravez des environnements extrêmes au volant d’incroyables véhicules dans cette expérience off-road ultime !



- LA SIMULATION OFF-ROAD ULTIME

- AFFRONTEZ LES ÉLÉMENTS ET DOMPTEZ UNE PHYSIQUE ULTRA-RÉALISTE

- 15 MONDES OUVERTS À EXPLORER

- 16 INCROYABLES VEHICLES



MudRunner est l’expérience off-road ultime et vous place au volant d'incroyables véhicules tout-terrain, et vous défie d'affronter les conditions extrêmes de la Sibérie avec pour seules aides une carte et une boussole ! Télécharger MudRunner Mobile à 6,99 €





Living in the Ending World (Jeu, Voyages / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.3, 83 Mo, iOS 9.0, Kumasystem, Inc.) "Living in the Ending World" est un jeu d'aventure simple basé sur du texte. Mais ce qui vous attend, c'est la mort inévitable du monde. Faites avec de maigres rations, établissez une base d'opération, voyagez dans un monde en ruine, construisez des outils pour vous protéger, préserver votre santé mentale et survivez.

Ce faisant, vous verrez peut-être ce qui est arrivé à ce monde et ce qui vous attend à la fin. Télécharger Living in the Ending World à 2,29 €





DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2 (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.9 - RC II, 369 Mo, iOS 10.0, Marmalade Game Studio) Depuis 60 ans le jeu de société DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2 nous a montré comment réussir dans la vie. Maintenant, le jeu de société numérique DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2 introduit des choix de vie actualisés et de nouveaux croisements parmi les options traditionnelles ! Deviendrez-vous blogueur vidéo ou ingénieur ? Quels chemins prendront vos amis et votre famille ? Jouez sur mobile et tablette pour le découvrir !



Personnalisez votre pion, sautez dans votre voiture écologique et faites la course avec vos amis et votre famille dans DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2, une suite contemporaine de DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2. Avec des milliers de nouvelles manières de vivre, et l’argent n’étant plus le seul moyen de réussir, quelle vie choisirez-vous ? Télécharger DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2 à 4,49 €





Felix The Reaper (Jeu, Musique / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.20, 1,9 Go, iOS 9.0, Daedalic Entertainment GmbH) Felix The Reaper est un casse-tête en 3D. Une expérience palpitante de type sokoban qui déborde de personnalité, de couleur et d'humour noir.



Félix travaille pour le ministère de la Mort. Celui-ci supervise tous les transferts dans l'au-delà. Ainsi, votre objectif principal est de vous assurer que les gens meurent selon les plans et les régulations. Veillez à ce que les gens meurent de la façon prévue !

Télécharger Felix The Reaper à 4,49 €





Colour Flux (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 136 Mo, iOS 10.0, Arcane Four Studios) Découvrez de nouvelles couleurs et libérez de puissants combos! Accomplissez des objectifs de puzzle amusants! Gagnez des points et du prestige! Voyez jusqu'où vous pouvez aller dans ce casse-tête sans fin, mais faites attention aux flux entrants car ils sont sûrs d'ajouter une touche de chaos coloré à vos plans les mieux préparés.



Color Flux est un jeu de puzzle assorti de tuiles à un joueur dans lequel le joueur est invité à combiner des tuiles de couleurs primaires pour créer de nouvelles couleurs secondaires ou même tertiaires afin de réussir! Télécharger Colour Flux à 3,49 €