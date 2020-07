The Lullaby of Life, un nouveau jeu disponible dès maintenant sur Apple Arcade

Comme à la veille de chaque week-end, Apple propose un nouveau jeu sur son service de jeu Apple Arcade. Aujourd'hui la nouveauté nous vient du studio 1 Simple Game qui a développé pour l'iPhone, l'iPad, Apple TV et le Mac ! Découvrez ce nouveau titre qui mélange poésie et musique.

Dans ce nouveau jeu Apple Arcade vous allez incarnez un petit personnage qui découvre un tout nouveau monde rempli de poésie et de musique. Avec plusieurs thématiques d'agilité et de relaxation vous allez devoir atteindre des objectifs pour faire naitre la vie.

We're celebrating that we can finally share our newest launch 🥳🤩. The Lullaby of Life 🎵🎧! The excellent calm and immersive atmosphere is ideal for relaxing. Available only on @AppleArcade!



