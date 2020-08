Game of Thrones: Tale of Crows est le nouveau jeu Apple Arcade

Game of Thrones: Tale of Crows est le nouveau jeu Apple Arcade. Comme pratiquement chaque vendredi, la firme ajoute un titre à son offre en illimité disponible sur iOS, iPadOS, tvOS et macOS.



Game of Thrones: Tale of Crows

Dans l'ombre du Mur, votre veille débute. Huit mille ans avant que Jon Snow ne se lance à l'assaut de Châteaunoir, la Garde de Nuit était formée pour s'emparer du Mur et défendre la frontière de Westeros contre les périls du Nord et des régions au-delà. Au cœur des contrées sauvages indomptées, des frères jurés et leurs alliés partent en expédition pour faire face aux menaces qui planent sur le royaume. Toutefois, le Mur est une lame à double tranchant.



Guidez les décisions des Lords Commandants au fil des saisons et organisez des raids par-delà le Mur. Comme les corbeaux sillonnent en temps réel les cieux qui surplombent les régions dont vous foulez le sol fangeux, leurs messages vous sont livrés tout au long de la journée. Donnez vos ordres en répondant immédiatement ou quand bon vous semble.

Game of Thrones: Tale of Crows est un jeu de type idle, autrement dit un jeu passif où la gestion est votre principale occupation.



Si les livres ont donné naissance à une série culte, chaque nouveau jeu de la licence est scruté par des millions de fans. Cette fois, il s'agit d'un narratif incrémental où le temps s'écoule au sein du jeu, même pendant votre absence.



Votre mission sera d'envoyer des expéditions qui partiront de Châteaunoir pour s'aventurer au-delà du Mur et aux confins du Nord. Même si vous n'ouvrez pas le titre signé Devlover (Minit, Swords of Ditto), les expéditions continueront d'explorer les contrées.



Pour ne rien rater, le jeu propose des notifications mais permet surtout de combattre ou de forger des alliances avec d'autres joueurs. Vos décisions auront bien évidemment des conséquences.



La réalisation est superbe avec un style crayonné et une ambiance relaxante mais entrainante.

