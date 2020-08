Présentation de la PS5 en août avec prix et date de sortie ?

Si la sortie mondiale est prévue pour dans moins de quatre mois, les nouvelles consoles PS5 et PS5 Digital Edition font encore parler d'elles. Les fans l'attendent avec impatience, à tel point que la Xbox Series X de Microsoft semble déjà battue d'après plusieurs sondages conduits en Angleterre et en France.



Avant chaque nouvelle génération, les faits et gestes des deux constructeurs sont épiés de toute part. Comme le salon E3 de Los Angeles a été annulé en raison de la crise sanitaire, les deux géants ont du improviser des conférences virtuelles. Mais Sony semble nous réserver encore un keynote.

Enfin le prix et la date de lancement de la PS5 ?

Si la date de sortie précise n'est toujours pas connue, le prix non plus. A part quelques fuites dont la dernière signée Carrefour (ou un coup de bluff), il est difficile de savoir à quoi s'attendre chez Microsoft et Sony.



La réponse pourrait arriver ce mois-ci, si l'on en croit nos confrères de chez Bloomberg. Dans un article détaillant le bilan du dernier rapport trimestriel de Sony et de la branche PlayStation, le média américain a glissé une petite information qui pourrait être très important. Selon lui, la PS5 aurait droit à une nouvelle présentation ce mois-ci.

Un responsable de l’unité PlayStation, qui a demandé à ne pas être identifié car le planning n’est pas encore public, a déclaré que la prochaine annonce de Sony concernant la PlayStation 5 est provisoirement prévue pour ce mois-ci.

Cela confirme bien que Sony a prévu de livrer les ultimes informations sur sa console next-gen avant le lancement en novembre ou décembre prochain. Mais le mot "provisoirement" est à noter, le calendrier étant très fluctuant depuis le début de l'année.



Les joueurs suivant l'actualité savent que le Summer Game Fest qui remplace l'E3 court jusqu'à la fin du mois d'août. La parfaite occasion pour Sony (et Microsoft ?) de donner les dates de sortie, prix et dernières informations sur les nouvelles consoles ? Le début du festival avait en tout cas permis au nippon de dévoiler les premiers jeux de Playstation 5 ainsi que du design des deux PS5 (normale et digitale).