AFK Arena accueille Ezio d'Assassin's Creed sur mobile

Hier à 20:45

Medhi Naitmazi

AFK Arena accueille Ezio d'Assassin's Creed. Oui, Lilith Games et Ubisoft ont annoncé un nouveau partenariat officiel qui voit le personnage d'Assassin's Creed s’inviter dans le monde du RPG mobile AFK Arena sur iOS et Android.



Regardez la vidéo :

AFK Arena : une énorme mise à jour

Pour ceux qui ne connaitraient pas, AFK Arena est un jeu de rôle jouable sur les plateformes iOS et Android. Avec un style artistique unique, un lore extrêmement riche, de nombreux univers à explorer et un gameplay fluide, AFK Arena est aussi très facile d'accès. Il possède une belle profondeur de jeu stratégique qui permet aux joueurs de tous niveaux de démarrer l'aventure.



AFK Arena se classe parmi les jeux de collection de héros où l'on compose son équipe en fonction du tirage des personnages pour monter des équipes différentes en PvP et PvE. Joli, bien pensé et accessible, AFK est en plus un free-to-play équilibré.



Pour en revenir à la mise à jour et au cross-play, Ezio a rejoint les cosmiques et peut être obtenu en tant que héros permanent. On peut alors le personnaliser et l'améliorer.



Au-delà de tout cela, il y a un nouveau héros Mauler nommé Drez, un nouvel événement appelé expédition abyssale, de nouvelles aventures, un nouveau chapitre de campagne et bien plus encore.



Xiao Dong, producteur d'AFK Arena chez Lilith Games a déclaré :

Nous sommes heureux de voir que le public d'AFK Arena continue de se développer à travers le monde et nous sommes ravis d'ajouter Ezio, le personnage emblématique d'Assassin's Creed à notre gamme de héros.

AFK Arena a fêté son premier anniversaire en juin 2020 avec 40 millions de téléchargements. Il fait suite à Soul Hunters, le précédent jeu du studio lancé à l’international en 2015, mais aussi Rise of Kingdoms, Art of Conquest, et autres. Lilith Games est aujourd'hui le troisième plus grand développeur et éditeur de jeux en Chine en termes de revenus à l'étranger.

