Neo Geo MVSX : une petite borne arcade avec 50 jeux

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Corentin Ruffin

Les plus d'anciens d'entre vous se rappellent peut-être de la Neo Geo, console de jeu vidéo créée par la société japonaise SNK et sortie en 1990. Elle avait un argument de poids : sa belle bibliothèque de jeu d'arcade 2D de qualité avec de nombreux titres de combat.



Eh bien, belle nouvelle, puisque la firme va lui donner une seconde vie en commercialisant la Neo Geo MVSX, une petite borne arcade qui embarque 50 jeux.

Neo Geo MVSX : la console de SNK va revivre

On se rappelle que très récemment, SNK avait déjà commercialisé les Neo Geo Mini et le Neo Geo Arcade Stick, embarquant déjà des titres phares de la console.



Mais, le japonais veut aller encore plus loin et proposera prochainement une borne d'arcade à poser sur un bureau ou une table : la Neo Geo MVSX n'est pas très grande, mais proposera un beau catalogue de 50 jeux.



Niveau caractéristique, on retrouve un moniteur LCD de 17" (en 1280x1024 pixels) au format 4:3, avec système audio stéréo inclus et la possibilité de jouer à deux grâce à un stick et six boutons chacun.



La commercialisation est prévue pour le mois d'octobre au prix de 449,99 dollars, avec de grands titres comme la saga King of Fighters ou encore Samurai Shodown, Fatal Fury et Art of Fighting.