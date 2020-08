Apple relance la production de la saison 2 de For All Mankind

Apple a repris hier la production de la deuxième saison de For All Mankind, l'une des séries originales de son service de streaming Apple TV+ lancé l'an dernier. La société avait interrompu la production et le tournage de ses différents programmes plus tôt cette année en raison de la pandémie COVID-19. Comme les autres studios du monde entier.



For All Mankind reprend les tournages

For All Mankind est une série de science-fiction dans laquelle les personnages font partie d'une histoire alternative où l'Union soviétique réussit à faire atterrir un homme sur la lune avant les américains. La première saison de l'émission a été diffusée sur Apple TV+ l'année dernière avec 10 épisodes, et elle a été renouvelée pour une nouvelle saison cette année.



Cependant, comme indiqué en mars de cette année, Apple a dû interrompre la production de The Morning Show, For All Mankind et ses autres séries Apple TV+ en raison de la pandémie de coronavirus. La société s'attendait à reprendre la production quelques semaines à peine après l'interruption, mais elles ont toutes été suspendues indéfiniment à mesure que la pandémie s'aggravait.



Deadline mentionne que des personnes proches du dossier ont déclaré que l'ensemble du personnel travaillant sur For All Mankind est de retour dans les studios afin de filmer les épisodes restants. La série, qui est produite par Sony Pictures, avait pratiquement bouclé le tournage des épisodes de la deuxième saison avant la pandémie. En effet, selon nos confrères, il ne restait que deux épisodes à tourner.



Bien que les productions aient repris, on ne sait pas si la deuxième saison de For All Mankind et et les autres programmes Apple TV+ seront prêtes à être diffusées en 2020.



Autre information sur Apple TV+, Reese Witherspoon a annoncé plus tôt dans la journée qu'elle serait impliquée dans un nouveau projet avec Apple pour produire une émission qui se concentrera sur la recherche de «talents extraordinaires de la musique country».



