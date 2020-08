Apple TV+ : Découvrez la bande-annonce de la comédie "On the Rocks"

Produit par Apple et le studio A24 , le film proposera un casting de star avec la présence de Bill Murray (vu récemment dans SOS Fantômes, Retour à Zombieland...), il y aura aussi l'actrice Rashida Jones , l'incontournable Marlon Wayans et Jenny Slate . Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Aux commandes de ce nouveau programme Apple TV+, on retrouve la talentueuse Sofia Coppola qui a participé à de nombreux films dont le remake du film de Don Siegel qui a remporté le Prix de la mise en scène lors de la 70e édition du Festival de Cannes. Connaissant tous les codes des comédies romantiques, Sofia Coppola a reçu pour mission des équipes d'Apple TV+ de proposer un film à la fois divertissant , mais aussi reflétant la réalité de nombreux couples séparés avec un ou plusieurs enfants. Dans ce nouveau film, vous retrouverez l'histoire de Laura une mère de famille qui essaie de de raviver la flamme tant que possible avec le père de son fils, celle-ci a le soutien de son père avec qui elle entretient une relation fusionnelle .

Nouvelle production Apple TV+ à venir ! Apple vient de mettre en ligne aujourd'hui sur sa chaine YouTube, la bande-annonce de son prochain film original. On the Rocks est une comédie qui raconte l'histoire d'une jeune mère de famille qui reprend contact avec son ex-compagnon (le père de son enfant) qui a un profil très... extravagant !

