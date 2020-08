Microsoft présente l'interface de la Xbox Series X

Alexandre Godard

Les mois passent, et la sortie de la nouvelle console de chez Microsoft, la Xbox Series X se dévoile petit à petit. Après les images de la console, les caractéristiques et les jeux, voici des images en vidéo de la nouvelle interface.

Microsoft continue d'avancer sur le lancement de son nouveau projet, la Xbox Series X. Hier, une nouvelle vidéo a été dévoilée au grand public et il s'agit de la toute nouvelle interface. À en croire les équipes d'Xbox, la page d'accueil se chargera deux fois plus vite que la précédente, et le passage d'un jeu à l'accueil, sera 30% plus rapide. Il a aussi été précisé qu'elle utilise 40% en moins de mémoire, ce qui sous-entend un allègement des données et donc une fluidité accrue.





À noté également, une refonte du Microsoft Store (un menu à la verticale), des descriptions de jeux plus épurées et une nouvelle application mobile. Elle permettra entre autres, de recevoir et d'envoyer des messages sur la XBOX. Mais aussi de pouvoir par exemple télécharger directement sur son smartphone une capture d'écran (photo/vidéo) prise en plein jeu.



On attend toujours le prix et surtout la date de la sortie de la console, même si d'après les dernières infos, on se dirige belle et bien vers une sortie pour novembre 2020 au prix de 399€.



Patience, encore semaines mois à patienter.



Pour ceux qui veulent voir la vidéo :