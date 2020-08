Epic Games annonce un tournoi contre Apple : «FreeFortnite»

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

3

Cette histoire risque encore de me faire écrire des articles comme celui-là... La récente bataille entre Epic Games et Apple semble prendre des proportions démesurées, et c'est compréhensible des deux côtés.



Pour rappel, très récemment, le studio de jeux vidéo a voulu boycotter les 30% de taxes de la Pomme sur les achats intégrés au sein de la version iOS de Fortnite. Pour cela, ils ont réussi à inclure leur propre système de paiement, ce qui n'a pas plu à Cupertino, qui a alors supprimé le Battle Royale de l'App Store.



S'en suit une bataille médiatique intense, qui vient de prendre un nouveau virage : Epic Games vient d'annoncer le tournoi «FreeFortnite», qui se déroulera dans les appareils iOS.

Fortnite n'est plus disponible sur les stores officiels

Quel coup ! Suite au retrait de Fortnite de l'App Store, Epic Games vient donc de lancer une campagne contre Apple, et ces derniers débutent en annonçant un tournoi du nom de #FreeFortnite uniquement sur PC et appareils Android.



Et c'est ce dimanche 23 août qu'il aura lieu, afin de protester contre la décision d'Apple de supprimer Fortnite de l'App Store. De nombreux prix sont à gagner, notamment des smartphones concurrents, mais aussi un PC Alienware, une Galaxy Tab S7, un téléphone OnePlus 8, une PlayStation 4 Pro, une Xbox One X et une Nintendo Switch.



Une bataille qui n'en finit plus : suite à la suppression de Fortnite, Epic Games a tout simplement bloqué les mises à jour pour les possesseurs d'un appareil iOS détenant encore le jeu.



Apple a répliqué en révoquant le compte développeur d'Epic, pour l'empêcher de développer son jeu sur d'autres appareils de l'écosystème. Epic a ensuite porté plainte contre la Pomme, pour l'obliger à autoriser à nouveau Fortnite sur l'App Store.

Télécharger le jeu gratuit Fortnite