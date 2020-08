Fall Guys bientôt jouable sur iOS et Android !

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Les joueurs PC et PS4 en sont dingues, Fall Guys arrive sur nos mobiles ! En effet, selon le très bien renseigné ZhugeEX sur Twitter, le studio chinois Bilibili aurait acquis les droits concernant la publication en Chine d'une version mobile de la révélation de l'été. Fall Guys : Ultimate Knockout est sorti le 4 août dernier grâce à Mediatonic et l'éditeur Devolver, et nous sommes déjà près de 2 millions à y jouer (y compris à la rédaction).

Fall Guys : Knockout Ultimate arrive sur nos mobiles

Si vous n'avez pas encore mis la main sur ce jeu gratuit que l'on trouve notamment sur le PSN, il s'agit d'un jeu de course en ligne avec des niveaux façon Total Wipeout dans lesquels il faut arriver au bout et si possible en premier. 60 joueurs sont connectés en même temps, ce qui provoque souvent de gros gadins et de bons fous rire. En effet, outre les obstacles (très colorés) et les mécanismes, il faut prendre en considération que les autres bonhommes peuvent vous éjecter. D'ailleurs, le gameplay se limite à courir, sauter, plonger et attraper.



Quelques images de la version mobile de Fall Guys :



Comme on peut le voir sur les images publiées par le leaker, la version mobile de Fall Guys n'est pas un simple portage, elle apporte aussi de nouveaux niveaux. Nul doute que les développeurs vont également les proposer sur PC et PS4, afin d'avoir un jeu uniforme sur tous les supports et, qui sait, un cross-platform à la Fortnite.



Concernant une date de sortie, pour le moment ZhugeEX indique que Fall Guys Mobile est pour le moment réservé à la Chine. Aucune annonce pour l'Europe ou les USA, mais il serait étonnant qu'il ne sorte pas chez nous. Dans tous les cas, le portage semble bien avancé et pourrait arriver rapidement sur iPhone, iPad et Android.



Voici le trailer vidéo :



PS : la saison 2 de Fall Guys sera dévoilé le 27 août prochain à l'occasion de la Gamescom.