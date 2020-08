Dead Cells Mobile corrige le 120 Hz et annonce un DLC

Alban Martin

Dead Cells de Motion Twin est arrivé sur mobile il y a quelque temps grâce d'abord à la mouture iOS. L'un des jeux de l'année 2019 avait été porté de fort belle manière sur iPhone et iPad, mais il lui manquait toujours une partie du contenu qu'on retrouve sur les consoles et PC.



Avec la mise à jour 1.07, le studio corrige plusieurs bugs et annonce un DLC.



Dead Cells bientôt plus complet sur iOS

L’éditeur Playdigious vient de confirmer ses précédents dires à propos d'un complément de contenu pour Deads Cells Mobile en annonçant que le DLC arrivera sur iOS et Android. Cela comprend des DLC gratuits et payants et permettra enfin à Dead Cells sur mobile de se rapprocher de la version des PC et consoles.



Cet automne, la mise à jour historique « Boss Cell 5 », apportera de nouveaux biomes, boss, armes, ennemis et plus encore sur nos smartphones.



Le contenu de « Bad Seed » arrivera au début de 2021. Playdigious envisage également une courses et des skins personnalisés dans les futures mises à jour.



De très bonnes nouvelles car Dead Cells sur iOS est la meilleure version après celle sur consoles de salon, Si vous n'avez pas encore acheté Dead Cells, lisez notre test du port iOS, il vaut largement ses 10€, même sur Android.

Les nouveautés de Dead Cells

Enfin, voici les changements dans la version d'aujourd'hui avec notamment un réglage pour optimiser l’affichage et les performances du jeu selon l’appareil :

Correction de l'auto-hit qui se désactivait parfois lors du changement de slot de sauvegarde ou du passage des crédits et du redémarrage d'un jeu

Les pylônes de bouclier d'élite sont désormais automatiquement ciblés lorsque le mode de frappe automatique est activé

Plusieurs correctifs concernant la position, la taille ou le comportement de l'interface utilisateur à travers les différents modes de jeu

Correction d'un crash survenant parfois lorsque les cinématiques sont interrompues par un événement externe

Correction d'un très rare cas de sauvegarde du cloud corrompu lors de la mise à niveau du jeu

Correction de problèmes sur les appareils 120 Hz

Amélioration de la stabilité globale

Ajout d'options pour ajuster la résolution et les performances du jeu

Corrections mineures

